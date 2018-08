King gana 5ta etapa, Kwiatkowski mantiene camiseta roja

ALFACAR, España (AP) — El estadounidense Benjamin King dominó el ascenso final para ganar el martes la quinta etapa de la Vuelta de España, al tiempo que el líder general Michael Kwiatkowski mantuvo la camiseta roja, pese a perder tiempo.

King estuvo en control en los últimos metros del tramo de 161,4 kilómetros (100,3 millas), asegurándose cómodamente la victoria y convirtiéndose en el primer estadounidense en ganar una etapa de la Vuelta desde que Chris Horner lo logró en el 2013.

"No comencé a creerlo hasta el último kilómetro”, dijo King. “Aún estoy choqueado. Yo me puse como objetivo ganar una etapa del Grand Tour. He trabajado muy duro para esto”.

Nikita Stalnov cruzó la meta dos segundos detrás de King y Pierre Pierre Rolland fue tercero, 13 segundos después del ganador.

Kwiatkowski, que lidera el equipo Sky en ausencia del campeón del 2017 Chris Froome, vio su ventaja de 14 segundos en la cima reducida a la mitad, con Emanuel Buchmann subiendo al segundo tras entrar noveno el martes.

Simon Yates, que era octavo antes de la etapa, saltó al tercero, a 10 segundos del líder, mientras que el favorito local Alejandro Valverde cayó del segundo al cuarto, a 12 segundos.

La sexta etapa se corre el miércoles de regreso a la costa, llevando a los ciclistas por una ruta montañosa de casi 190 kilómetros (120 millas) de Granada a Roquetas del Mar.