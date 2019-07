Kacey Musgraves reflexiona sobre su carrera con exposición

En esta fotografía del 1 de julio de 2019 la cantante country Kacey Musgraves posa frente a su nueva exposición en el Museo y Salón de la Fama del Country en Nashville, Tennessee. La exposición se inaugura el martes y estará abierta al público hasta el 2020. (Foto Donn Jones/Invision/AP) less En esta fotografía del 1 de julio de 2019 la cantante country Kacey Musgraves posa frente a su nueva exposición en el Museo y Salón de la Fama del Country en Nashville, Tennessee. La exposición se inaugura ... more Photo: Donn Jones, Donn Jones/Invision/AP Photo: Donn Jones, Donn Jones/Invision/AP Image 1 of / 7 Caption Close Kacey Musgraves reflexiona sobre su carrera con exposición 1 / 7 Back to Gallery

NASHVILLE, Tennessee, EE.UU. (AP) — La carrera de Kacey Musgraves ha cambiado y avanzado tan rápidamente en los últimos años, que la cantante tuvo poco tiempo para reflexionar hasta que vio su vida resumida tras las vitrinas de un museo.

Musgraves es objeto de una nueva exposición en el Salón de la Fama y Museo de la Música Country inaugurada el martes, que estará abierta al público hasta junio del 2020. La muestra sigue a su aclamado "Golden Hour" de 2018, que le valió cuatro premios Grammy este año, incluyendo a álbum del año y álbum country del año, superando a nominados como Drake, Cardi B y Brandi Carlile.

“Creo que mucha gente dijo esa noche ‘¿quién es esta chica?’”, dijo Musgraves. "Lo cual es un enigma extraño ganar álbum del año y que la gente diga ‘¿quién eres?’ Pero de alguna manera eso me encanta”.

La exposición, titulada "Kacey Musgraves: All of the Colors" (Kacey Musgraves: todos los colores), llega en momentos en que la cantante texana de 30 años ha traspasado géneros musicales con letras emotivas e inteligentes y un estilo creativo que mezcla country con música electrónica, disco y pop.

"Muy a menudo salto a lo siguiente sin realmente absorber lo que acaba de pasar”, dijo Musgraves a The Associated Press después de ver por primera vez los objetos incluidos en la muestra el lunes por la noche. "Realmente me impactó de una manera emotiva y no me lo esperaba”.

La muestra comienza con fotos de Musgraves de niña cantando westerns clásicos vestida de jeans y sombreros vaqueros, hasta sus primeros años en Nashville como compositora escribiendo canciones con Miranda Lambert y su debut con una gran disquera con el álbum ganador del Grammy "Same Trailer, Different Park" de 2013. Desde el principio de su carrera, Musgraves se estableció como una artista singular dispuesta a desafiar a los programadores de radio con temas como "Merry Go 'Round", ganadora del Grammy a la mejor canción country en 2014 — y "Follow Your Arrow", la canción del año en los Premios CMA de la Associación de la Música Country el mismo año.

Musgraves también se ha convertido en un ícono de moda al mezclar elementos country y western para sus apariciones en la alfombra roja, actuaciones y videos musicales. La exposición incluye un vestido de diamantes de imitación diseñado por Enrique Urbina para los Grammy de 2014 y un traje de pantalón con inspiración western diseñado por Atelier Versace para los premios CMA de 2018. También incluye su traje rosado de Moschino inspirado en Barbie, con todo y una peluca rubia, que Jeremy Scott ayudó a diseñar para la Gala del Met de 2019.

“No crecí con nada de diseñador, nunca, nada lujoso de ese tipo”, dijo Musgraves. "También está ese otro lado de mí que está realmente embelesado con todo esto”.

La estilista de Musgraves, Erica Cloud, dice que el estilo de la cantante es una mezcla de nostalgia y espíritu juguetón.

"El estilo de Kacey es único porque se mantiene fiel a sus raíces, y es clásico pero le agregamos elementos juguetones elevados para mantenerlo actual”, dijo Cloud en un comunicado. "Ella es nostalgia con un giro moderno. Es cercana pero con aspiraciones”.

Las letras que escribió con Lambert, Shane McAnally, Ian Fitchuk y Daniel Tashian se ven intercaladas entre premios y atuendos junto con una carta que le escribió a uno de sus ídolos de la composición: John Prine.

“Me encanta que te puedes vestir prácticamente como quieras, pero si eliminas eso y hay canciones reales, eso es lo que me importa”, dijo Musgraves.

A pesar de que "Golden Hour" fue nombrado álbum del año en los premios CMA y ACM, los programadores de las emisoras country no han tocado mucho sus canciones, pero sí le están dando más tiempo en las estaciones de música estadounidense y para el adulto contemporáneo. Musgraves dice que no mide su éxito en base a un único formato.

"Estoy muy agradecida porque la radio haya lanzado mi carrera y le haya dado una oportunidad a 'Merry Go Round' cuando mucha gente dijo que no funcionaría", dijo Musgraves. "Y más allá de eso, todo lo que puedo hacer es la música que me encanta y liberarla. Los fans son geniales para esparcirla, darle alas”.

Recientemente compró una casa con su esposo, el cantante Ruston Kelly, aunque no ha pasado mucho tiempo en ella. El año pasado estuvo viajando por el mundo como abridora de Harry Styles, tuvo su propia gira europea y ahora estará de gira por Estados Unidos hasta septiembre. Además está componiendo lo que vendrá después de "Golden Hour".

"Eso es lo que quiero descubrir”, dijo Musgraves. "¿Cómo sonará lo siguiente?”.

__

En internet:

Museo y Salón de la Fama de la Música Country: http://countrymusichalloffame.org

__

Kristin M. Hall está en Twitter como https://twitter.com/kmhall .