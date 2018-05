Junot Díaz es acusado por una conducta abusiva

Photo: Julie Jacobson, AP Image 1 of / 1 Caption Close Image 1 of 1 ARCHIVO -Junot Díaz durante la presentación de un libro en Nueva York en una fotografía de archivo del 17 de octubre de 2008. Díaz enfrenta acusaciones de una conducta sexual inapropiada semanas después de hablar públicamente sobre el abuso que sufrió en su infancia. La escritora Zinzi Clemmons publicó el viernes 4 de mayo de 2018 que el galardonado con el Pulitzer la besó a la fuerza cuando ella era una estudiante universitaria. (Foto AP/Julie Jacobson, archivo) less ARCHIVO -Junot Díaz durante la presentación de un libro en Nueva York en una fotografía de archivo del 17 de octubre de 2008. Díaz enfrenta acusaciones de una conducta sexual inapropiada semanas después de ... more Photo: Julie Jacobson, AP Junot Díaz es acusado por una conducta abusiva 1 / 1 Back to Gallery

Junot Díaz enfrenta acusaciones de una conducta sexual inapropiada semanas después de hablar públicamente sobre el abuso que sufrió en su infancia.

Zinzi Clemmons, autora de "What We Lose", tuiteó el viernes que el galardonado con el Premio Pulitzer la besó a la fuerza cuando ella era una estudiante universitaria en un taller hace varios años.

Clemmons dijo que ella conoce a otras mujeres que también fueron atacadas por Díaz. En sus mensajes dijo que el reciente ensayo de Díaz sobre el abuso sexual que sufrió cuando era niño fue forma de prevenir las acusaciones en su contra.

“Junot Díaz ha hecho que su comportamiento sea una carga para jóvenes mujeres, especialmente mujeres de color, por demasiado tiempo, con el permiso de su equipo y las instituciones que lo contratan”, escribió Clemmons en un comunicado para The Associated Press. “Es momento de que la carga de su mal comportamiento caiga sobre él y que enfrente las consecuencias de sus acciones”.

Después de los tuits de Clemmons otras mujeres han revelado historias de supuesto abuso verbal y misoginia de Díaz como las autoras Monica Byrne y Maria Machado.

En abril Díaz publicó un ensayo en el New Yorker sobre su propia experiencia al ser violado cuando tenía ocho años y cómo se manifestó el trauma en su vida.

“Pienso sobre la herida que causó”, escribió. “Pienso en todos los años y toda la vida que perdí escondiéndome y el temor y el dolor”.

Diaz ganó el Pulitzer por “La breve y maravillosa vida de Oscar Wao” en 2008. También es conocido por sus libros “Drown” y “This Is How You Lose Her”. En su ficción Díaz suele representar relaciones románticas enfermizas marcadas por el abuso y la infidelidad.

Díaz es profesor en Instituto Tecnológico de Massachusetts y se encuentra actualmente en un festival de escritores en Sídney, Australia. Ni él ni la universidad hicieron comentarios al respecto.

__

El periodista de The Associated Press Philip Marcelo contribuyó con este despacho.