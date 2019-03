Jerry Lee Lewis cancela conciertos mientras se recupera

En esta foto del 2 de mayo del 2015, Jerry Lee Lewis se presenta en el Festival de Jazz de Nueva Orleáns. El pionero del rock 'n' roll fue trasladado de un hospital a un centro de rehabilitación tras haber sufrido un derrame cerebral el mes pasado, pero tendrá que cancelar próximas actuaciones, incluida una en el Festival de Jazz de Nueva Orleáns. (Foto por John Davisson/Invision/AP, Archivo)

NASHVILLE, Tennessee, EE.UU. (AP) — El pionero del rock 'n' roll Jerry Lee Lewis fue trasladado de un hospital a un centro de rehabilitación tras haber sufrido un derrame cerebral el mes pasado, pero tendrá que cancelar próximas actuaciones, incluida una en el Festival de Jazz de Nueva Orleáns.

Se espera que Lewis, de 83 años, se recupere por completo con un intenso tratamiento de rehabilitación, dijo su neurólogo en un comunicado emitido el lunes.

El miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll anunció la cancelación de su actuación del 28 de abril en el Festival de Jazz de Nueva Orleáns, así como de sus conciertos previstos para el 18 de mayo en Knoxville, Tennessee, y el 8 de junio en Alexandria, Virginia.

Apodado "The Killer", Lewis es conocido por su gran energía y sus habilidades para el piano en canciones como "Great Balls of Fire" y "Whole Lotta Shakin' Goin' On".