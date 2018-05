Janet Jackson recibirá premio Ícono de Billboard

NUEVA YORK (AP) — El estatus de Janet Jackson como ícono será ratificado en los Premios Billboard.

La superestrella recibirá el premio Ícono de Billboard en la ceremonia del 20 de mayo en Las Vegas. También recompensará a sus seguidores con una actuación durante la gala, su primera televisada en vivo en nueve años.

Entre los artistas que han recibido en el pasado el premio Ícono están Prince, Stevie Wonder, Cher, Neil Diamond, Celine Dion y Jennifer López.

Jackson ha sido durante décadas una fuerza dominante en las listas de popularidad de Billboard, gracias a éxitos como "That's The Way Love Goes", ''I Get Lonely" y "All for You". La estrella arranca en julio otro tramo de su gira “State of the World”.