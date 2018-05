Guatemala: Corte ordena detener salida de embajador sueco

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La Corte de Constitucionalidad de Guatemala ordenó el martes a través de un amparo provisional detener la salida del embajador sueco, Anders Kompass, a quien el gobierno guatemalteco le pidió su salida del país por considerar que mantenía “injerencia en asuntos internos”.

La Corte dictaminó que la Cancillería guatemalteca y el gobierno del presidente Jimmy Morales, resuelvan el tema de forma legal y de acuerdo a los principios, reglas y prácticas internacionales. El amparo fue presentado por la activista Helen Mack y el abogado Alfonso Carrillo.

El pasado 10 de mayo, el gobierno de Guatemala anunció que había solicitado a los gobiernos de Venezuela y Suecia el retiro de sus embajadores. Elena Alicia Salcedo, de Venezuela, abandonó el país la semana pasada.

El amparo no solo evita la salida del embajador, también abarca la protección para que el gobierno guatemalteco no pueda declararlo non grato y lo expulse del país.

Kompass, un reconocido diplomático y defensor de los derechos humanos, había recibido un plazo de 30 días para salir del país. Es embajador para la región centroamericana.

En su momento, la cancillería dijo que una de las razones para pedir la salida de Kompass fue que supuestamente llamó corrupta a la sociedad guatemalteca, dijo la canciller Sandra Jovel. Sin embargo, en las declaraciones a las que esta se refiere el embajador no dijo eso.

Meses atrás Kompass había anunciado un apoyo financiero de su país para la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que junto a la fiscalía encabezan la lucha contra la corrupción en la nación centroamericana.

El presidente Morales mantiene una disputa con la CICIG debido a que, en agosto de 2017, la comisión _ que un organismo de Naciones Unidas _ y la fiscalía lo acusaron de corrupción por haber recibido financiamiento electoral ilícito cuando era secretario del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN). En respuesta, dos días después, Morales intentó sin éxito expulsar del país a Iván Velásquez, titular de la comisión.