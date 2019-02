Guaidó confiado en que la ayuda ingresará a Venezuela

El autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, escucha una pregunta durante una conferencia de prensa en la sede del partido Voluntad Popular en Caracas, Venezuela, el lunes 18 de febrero. 2019. (AP Foto / Fernando Llano) less El autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, escucha una pregunta durante una conferencia de prensa en la sede del partido Voluntad Popular en Caracas, Venezuela, el lunes 18 de febrero. ... more Photo: Fernando Llano, AP Photo: Fernando Llano, AP Image 1 of / 3 Caption Close Guaidó confiado en que la ayuda ingresará a Venezuela 1 / 3 Back to Gallery

CARACAS (AP) — El líder opositor Juan Guaidó se mostró confiado el lunes en que la ayuda humanitaria ingresará a Venezuela como está previsto el 23 de febrero y que los militares ignorarán las órdenes del presidente Nicolás Maduro de bloquearla.

Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional y que en enero se declaró presidente interino en desafío a Maduro, resaltó que para la movilización de la ayuda cuenta con el apoyo de más de 700.000 voluntarios.

"Ningún sacrificio será en vano porque este 23 de febrero entrará la ayuda humanitaria, acompañada por los voluntarios, en caravanas", dijo el dirigente opositor en una rueda de prensa con motivo del quinto aniversario del arresto de Leopoldo López, su mentor y líder del partido opositor Voluntad Popular.

Guaidó solicitó la ayuda para paliar la severa escasez de medicinas y alimentos que azota a los venezolanos, mientras Maduro niega que exista una situación de emergencia humanitaria en Venezuela.

Las autoridades venezolanas bloquearon hace casi dos semanas el puente internacional Las Tienditas que enlaza la ciudad colombiana de Cúcuta y el poblado de Ureña, a unos 650 kilómetros al suroeste de Caracas.

En un sector aledaño a Las Tienditas se instaló un centro de acopio que habilitó el gobierno de Colombia. Los otros tres centros están en un poblado del estado brasileño de Roraima, en la isla caribeña de Curazao y en Miami.

Maduro, que cuenta con el apoyo de la cúpula militar, rechaza la entrada de alimentos y medicamentos procedentes mayoritariamente de Estados Unidos alegando que es "falso" que Venezuela esté en crisis. El gobernante sostiene que la solicitud de ayuda humanitaria tiene como objetivo desacreditar a su gobierno y justificar una intervención extranjera en el país.

Pese al reiterado apoyo público de los jefes castrenses a Maduro, Guaidó indicó que en su momento los militares retirarán su respaldo al gobernante socialista.

Maduro "está derrotado en todos los escenarios porque no cuenta realmente con el apoyo de la Fuerza Armada, no cuenta con el apoyo del pueblo y no cuenta con el apoyo internacional", aseveró Guaidó.

Más de 50 países -incluido Estados Unidos, la mayoría de los miembros de la Unión Europea y naciones vecinas latinoamericanas- reconocen a Guaidó como presidente interino y consideran ilegítimo el nuevo mandato de Maduro debido a que en los comicios en los que fue electo no se permitió la participación de los candidatos opositores.

Al ser preguntado sobre el anuncio del gobierno de Maduro de que realizará un "gran concierto" en la frontera el 22 febrero -en paralelo al promovido por el multimillonario británico Richard Branson como parte de una campaña para recaudar fondos para el pueblo venezolano-, Guaidó afirmó que es una muestra más de cinismo de los que "usurpan" el poder en Venezuela.

"Hay que estar muy desdoblado de la realidad venezolana para burlarse de esa manera de la necesidad del pueblo de Venezuela, hay que ser muy cínico", manifestó el dirigente opositor.

El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, acotó que además de los conciertos, hay otro programado para el 23 de febrero, las autoridades venezolanas entregarán más de 20.000 cajas de alimentos y enviarán pediatras, cirujanos, odontólogos y obstetras para ofrecer atención médica gratuita a los pobladores de Cúcuta que "sufren las consecuencias del neoliberalismo salvaje".

Guaidó expresó que con los conciertos el oficialismo busca dificultar el paso de la ayuda humanitaria, aunque confía que está acción no tendrá éxito.

"¿Cuántos conciertos van a hacer? Porque son muchos los puntos" de entrada de la ayuda humanitaria, agregó.

López, que se encuentra bajo arresto domiciliario, fue detenido el 18 de febrero de 2014 en la cárcel militar de Ramo Verde, a las afueras de Caracas, y un año después fue condenado a casi 14 años de prisión acusado de promover violentas protestas callejeras en Caracas que dejaron tres muertos y decenas de heridos. El opositor siempre rechazó las acusaciones y denunció que era un preso político del gobierno de Maduro.