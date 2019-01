Grupo: Aviación sufrirá trastornos si no hay acuerdo Brexit

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Una salida británica de la Unión Europea sin un acuerdo podría provocar trastornos al transporte aéreo de pasajeros, advirtió el jueves el titular de la principal asociación mundial de aerolíneas.

Alexandre de Juniac, director general de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA por sus siglas en inglés) dijo que el riesgo se pudo controlar parcialmente tras el anuncio de planes de contingencia.

Sin embargo, advirtió que podría haber trastornos en los ajustes y cancelaciones en el período posterior a un Brexit “sin acuerdo” porque las normas vigentes sobre viajes aéreos entre Gran Bretaña y la UE reflejan los niveles de 2018. Se proyecta un aumento del tráfico de pasajeros en Europa de 5,5% para este año.

“No me inquieta la posibilidad de un gran trastorno, pero sí me inquieta que habrá trastornos en las próximas semanas, en los próximos meses, porque no se lo ha calibrado debidamente”, dijo de Juniac a la prensa en Dubái.

Faltando menos de tres meses para el 29 de marzo, día de la salida británica, aún no existe un acuerdo con la Unión Europea, lo que genera temores de que ésta se consume sin un acuerdo para facilitar la transición a las relaciones futuras, un escenario que podría dislocar gravemente el comercio.

Aunque se logre un acuerdo, Gran Bretaña saldrá de unos 750 tratados internacionales, entre ellos los que rigen el mercado de aviación europeo. El gobierno británico ha dicho que después del Brexit quiere que el tráfico aéreo de pasajeros continúe sin impedimentos.

El secretario británico de Transportes, Chris Grayling, dijo a la Cámara de los Comunes el jueves que un Brexit sin acuerdo no provocará trastornos. La Autoridad de Aviación Civil estaba elaborando una “alternativa británica funcional”, aseguró.

IATA, que representa a unas 290 aerolíneas, depende de las fronteras abiertas, dijo de Juniac.

“Un cierre de estas fronteras no es una buena noticia para nosotros”, acotó.