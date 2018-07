Groenewegen gana la etapa más larga del Tour

Photo: Peter Dejong, AP Image 1 of / 1 Caption Close Image 1 of 1 El holandés Dylan Groenewegen silencia al público después de ganar la 7ma etapa del Tour de Francia en Chartres el 13 de julio del 2018. Algunos habían dicho que su victoria previa en una etapa del Tour no había sido meritoria, por lo que su triunfo en el tramo más largo de la carrera tuvo sabor a revancha. less El holandés Dylan Groenewegen silencia al público después de ganar la 7ma etapa del Tour de Francia en Chartres el 13 de julio del 2018. Algunos habían dicho que su victoria previa en una etapa del Tour no ... more Photo: Peter Dejong, AP Groenewegen gana la etapa más larga del Tour 1 / 1 Back to Gallery

CHARTRES, Francia (AP) — El holandés Dylan Groenewegen ganó el viernes la etapa más larga del Tour de Francia tras superar en un embalaje a especialistas como el colombiano Fernando Gaviria y Peter Sagan, vencedores de dos etapas cada uno en lo que va de la carrera.

El tetracampeón Chris Froome y otros favoritos cruzaron la meta con el pelotón, sin que haya cambios en la clasificación general, la cual sigue encabezada por Greg Van Avermaet luego de siete etapas. Van Avermaet aumentó de tres a seis segundos su ventaja sobre Geraint Thomas al ganar un embalaje intermedio con bonificación.

Froome está 14to, a un minute y cinco segundos de Van Avermaet.

Gaviria y Sagan estaban vigilándose mutuamente cuando Groenewegen los sorprendió y se les escapó en la recta final.

Fue la segunda victoria del holandés, que ya había ganado un tramo el año pasado.

“Los primeros días no me respondieron las piernas. Hoy sí lo hicieron y todo salió bien”, declaró Groenewegen, quien corre para el equipo Lotto NL-Jumbo. "A 200 metros de la llegada vi un hueco y me les fui”.

El tramo de 231 kilómetros (143,5 millas) arrancó en Fougeres, donde se encuentra la fortaleza medieval mejor preservada de Europa, y concluyó en Chartres, ciudad famosa por su catedral gótica con hermosos vitrales.

Fue lo que se llama una etapa de transición, que lleva el Tour de una región a otra, mientras la carrera se prepara para el esperado tramo por calles de piedra a Roubaix, cerca de la frontera con Bélgica.

“Fue una etapa muy larga y uno se pregunta si era necesaria”, dijo van Avermaet. “Pero todo el mundo la disfrutó. Fue el primer día en que pudimos relajarnos”.

El local Yoann Offredo ensayó una fuga solitaria y llegó a sacarle ocho minutos el resto, pero fue neutralizado a 90 kilómetros de la meta.

El también francés Laurent Pichon pedaleó solo un tramo antes de ser alcanzado y la etapa concluyó con un sprint masivo, como se esperaba.

La 8va etapa del sábado abarca 181 kilómetros entre Dreux y Amiens que ofrecen un poco más de obstáculos pero debería terminar igualmente con un embalaje.

Muchos pedalistas se tomaron la etapa con calma y conversaron a lo largo de un recorrido de casi seis horas.

“Etapa aburrida”, afirmó Sagan, tricampeón mundial. “Nos alegramos de que fue un día soleado, sin viento ni tensiones. Pero fue aburrida”.

“Hablé con todo el mundo”, agregó cuando se le preguntó qué hizo durante el trayecto.

___

Andrew Dampf está en Twitter: www.twitter.com/asdampf