George y Barbara Bush entre personalidades muertas en 2018

El ex presidente de EEUU George H. W. Bush y su esposa Barbara fotografiados durante un partido de béisbol en Houston el 18 de abril del 2009. Ambos murieron en el 2018, ella a los 92 años y él a los 94, pocos meses después. less El ex presidente de EEUU George H. W. Bush y su esposa Barbara fotografiados durante un partido de béisbol en Houston el 18 de abril del 2009. Ambos murieron en el 2018, ella a los 92 años y él a los 94, ... more Photo: David J. Phillip, AP Photo: David J. Phillip, AP Image 1 of / 1 Caption Close George y Barbara Bush entre personalidades muertas en 2018 1 / 1 Back to Gallery

La historia de amor de George y Barbara Bush llegó a su fin en el 2018, en que ambos murieron con siete meses de diferencia después de una relación de siete décadas. Otras personalidades que fallecieron este año: Aretha Franklin, Nicanor Parra, Stephen Hawking, Bernardo Bertolucci y Anthony Bourdain.

Algunas de las figuras de renombre mundial fallecidas en el 2018:

ENERO

John Young, 87 años. Legendario astronauta que caminó en la Luna y fue comandante del primer trasbordador especial. 5 de enero.

France Gall, 70. Cantante pop francesa que ganó el festival Eurovision y vendió millones de álbums. 7 de enero.

Dorothy Malone, 93. Popular actriz que fue una de las protagonistas de la serie "La caldera del diablo” (Peyton Place). 19 de enero.

Nicanor Parra, 103. El escéptico “antipoeta” chileno que desafió las convenciones y en el 2011 recibió el premio Cervantes.

Ingvar Kamprad, 91. Fundador de la mueblería IKEA. 27 de enero.

FEBRERO

John Gavin, 86. Galán de cine que también fue embajador de Estados Unidos en México. 9 de febrero.

Billy Graham, 99. Evangelista que tuvo enorme impacto en Estados Unidos y el mundo. 21 de febrero.

MARZO

Stephen Hawking, 76. Brillante físico teórico que hizo grandes aportes a pesar de una enfermedad neurodegenerativa progresiva que lo inmovilizó. 14 de marzo.

ABRIL

Efraín Ríos Montt, 91. Ex dictador guatemalteco. Su gobierno fue uno de los períodos más sangrientos de la historia de Guatemala. 1ro de abril.

Winnie Madikizela-Mandela, 81. Ex esposa de Nelson Mandela y activista contra la segregación racial que se vio envuelta en escándalos. 2 de abril.

Sergio Pitol, 85. Escritor, traductor y diplomático mexicano, ganador del premio Cervantes. 12 de abril.

Milos Forman, 86. Cineasta checo que dirigió películas como “Atrapado sin salida” y “Amadeo”, que le valieron varios Oscar, incluido al mejor director. 14 de abril.

Barbara Bush, 92. Esposa de un presidente (George H.W. Bush) y madre de otro (George W. Bush hijo). 17 de abril.

MAYO

Margot Kidder, 69. Actriz que ganó fama como coprotagonista de “Superman”. 13 de mayo.

Tom Wolfe, 88. Autor de clásicos como “La hoguera de las vanidades” y “Todo un hombre”. 14 de mayo.

Philip Roth, 85. Osado novelista, autor de “El lamento de Portnoy” y “Pastoral americana”. 22 de mayo.

Luis Posada Carriles, 90. Militante anticastristas y agente de la CIA que fue acusado de planear una serie de atentados contra hoteles de La Habana y el derribamiento de un avión en el que fallecieron 73 personas en 1976. 23 de mayo.

Alan Bean, 86. Astronauta de la Apolo 12 que fue el cuarto hombre que caminó en la Luna. Luego se dedicó a pintar paisajes lunares. 23 de mayo.

JUNIO

Kate Spade, 55. Diseñadora de ropa conocida por sus carteras. 5 de junio, de aparente suicidio.

Anthony Bourdain, 61. Chef que se cansó de la cocina y se hizo famoso con programas sobre sus viajes por el mundo probando las comidas típicas y conociendo su gente. 8 de junio, suicidio.

Maria Bueno, 78. Tenista brasileña que ganó tres veces el torneo de Wimbledon y cuatro el US Open. 8 de junio.

JULIO

Tab Hunter, 86. Galán de cine adorado por las adolescentes que ya entrado en años reveló que era gay. 8 de julio.

Elbert Howard, 80. Uno de los fundadores de las Panteras Negras. 23 de julio.

AGOSTO

Joel Robuchon, 73. Popular chef francés. 6 de agosto. Cáncer.

V.S. Naipaul, 85. Escritor trinitario ganador del Premio Nobel de Literatura por novelas como “Una curva en el río” y “Una casa para el señor Biswas”. 11 de agosto.

Aretha Franklin, 76. La “reina del soul”, ganadora de 18 premios Grammy. 16 de agosto. Cáncer de páncreas.

Kofi Annan, 80. Carismático diplomático ghanés que fue secretario general de las Naciones Unidas. 18 de agosto.

John McCain, 81. Ex prisionero de guerra en Vietnam que fue representante y senador, y se postuló sin éxito a la presidencia de Estados Unidos. 25 de agosto.

Neil Simon, 91. Dramaturgo cuya trilogía de “Extraña pareja”, “Descalzos en el parque” y “Brighton Beach” dominó Broadway por décadas. 26 de agosto.

SEPTIEMBRE

Burt Reynolds, 82. Actor de cine y televisión. 6 de septiembre.

OCTUBRE

Montserrat Caballé, 85. Soprano española famosa por su interpretación de obras de Rossini, Bellini y Donizetti. 6 de octubre.

Roelof "Pik" Botha, 86. El ultimo ministro de relaciones exteriores del régimen segregacionista sudafricano, que defendió el gobierno de la minoría blanca pero admitió que los cambios eran inevitables. 12 de octubre.

Paul G. Allen, 65. Cofundador de Microsoft con su amigo de infancia Bill Gates, invirtió grandes sumas en filantropía. 15 de octubre.

James "Whitey" Bulger, 89. Famoso Mafioso de Boston. 30 de octubre, asesinado en prisión.

Teodoro Petkoff, 86. Prominente político de izquierda, ex guerrillero, ex ministro de Planificación y férreo opositor al gobierno que en los últimos años de su vida se dedicó al diario Tal Cual que fundó en el 2000. 31 de octubre

NOVIEMBRE

Alí Rodríguez, 81. Abogado, político de izquierda, ex guerrillero, ex canciller, ex ministro de Petróleo y ex secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que acompañó al fallecido presidente Hugo Chávez durante buena parte de su gobierno entre 1999-2013. 19 de noviembre.

Bernardo Bertolucci, 77. Cineasta italiano, director de películas como “1900”, “El conformista” y “El último tango en París”.

George H.W. Bush, 94. Presidente estadounidense que encabezó invasiones a Irak y Kuwait. No fue reelegido debido a problemas con la economía. 30 de noviembre.

DICIEMBRE

Belisario Betancur, 95. Ex presidente de Colombia que trató en vano de negociar la paz con guerrillas de izquierda en la turbulenta década de 1980. 7 de diciembre.

___

Bernard McGhee está en https://twitter.com/BMcGhee13 .