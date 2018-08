García Bernal y Maluma realizarán producciones para YouTube

Photo: Esteban Felix, AP Image 1 of / 1 Caption Close Image 1 of 1 En esta foto del 24 de febrero del 2017, el astro colombiano Maluma canta en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, en Viña del Mar, Chile. YouTube Originals anunció el viernes 3 de agosto del 2018 sus primeras producciones en español, con Maluma, Gael García Bernal y Sofia Niño de Rivera. (AP Foto/Esteban Félix, Archivo) less En esta foto del 24 de febrero del 2017, el astro colombiano Maluma canta en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, en Viña del Mar, Chile. YouTube Originals anunció el viernes 3 de agosto ... more Photo: Esteban Felix, AP García Bernal y Maluma realizarán producciones para YouTube 1 / 1 Back to Gallery

LOS ANGELES (AP) — Gael García Bernal, Maluma y la comediante mexicana Sofía Niño de Rivera serán los primeros artistas con una producción en español de YouTube Originals.

YouTube anunció el viernes que expandirá su portafolio de series y películas originales con nueva programación dirigida al público global y sus primeros proyectos en español serán protagonizados por estos astros. El anuncio llega dos días después del lanzamiento del documental de YouTube Music “J Balvin - Redefining Mainstream”, hablado en inglés, sobre el astro colombiano del reggaetón J Balvin.

El mexicano García Bernal ha estelarizado filmes como “Amores perros”, “Y tu mamá también”, “Neruda” y la serie de Amazon “Mozart in the Jungle”, la cual le mereció un Globo de Oro por su papel del director de orquesta Rodrigo de Souza.

Maluma, uno de los exponentes colombianos más populares de la música urbana latina, tiene más de 17 millones de suscriptores en YouTube y cinco videos con más de 1.000 millones de visitas en la plataforma, incluyendo "Felices los 4", "Corazón" y "El Perdedor".

Niño de Rivera, en tanto, ha realizado especiales para Comedy Central y Netflix, así como una exitosa gira de presentaciones en México. Su canal de YouTube tiene más de 300.000 subscriptores.

"Latinoamérica es una región llena de narradores creativos con voces únicas, y esperamos trabajar con ellos para llevar su innovadora marca de programación a los fanáticos de YouTube de todo el mundo", dijo Susanne Daniels, directora global de contenido original de YouTube, en un comunicado.

YouTube Originals ha lanzado series en inglés como “Cobra Kai”, “Sideswiped” e “Impulse”, documentales como “Demi Lovato: Simply Complicated” y “Katy Perry: Will You Be My Witness?” y películas como “I’m Poppy”. Su contenido está disponible para los usuarios de YouTube Premium, una plataforma de música por streaming y una experiencia ininterrumpida y sin anuncios en toda la plataforma.

Actualmente, YouTube Premium está disponible en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, México, Austria, Canadá, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Noruega, Rusia, España, Suecia y el Reino Unido.