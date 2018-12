Fuente AP: Wilson Ramos llega a acuerdo con Mets

NUEVA YORK (AP) — Los Mets de Nueva York llegaron a un acuerdo por dos años y 19 millones de dólares con el receptor Wilson Ramos, quien se había declarado agente libre, dijo el domingo una persona cercana a las negociaciones.

El acuerdo pone fin a la búsqueda del cátcher J.T. Realmuto, que los Mets habían emprendido. En vez de ir por el receptor de los Marlins de Miami, Nueva York recurrirá a un pelotero elegido dos veces para el Juego de Estrellas, que tuvo un buen año con los Rays de Tampa Bay y los Filis de Filadelfia.

La persona que proporcionó la información a The Associated Press solicitó permanecer anónima porque el acuerdo no se ha anunciado oficialmente y depende de que el cátcher venezolano apruebe un examen físico.

Ramos obtendría 8,25 millones de dólares el año próximo y 9,25 millones en 2020. Los Mets contarían con una alternativa de renovación por 10 millones, con una cláusula de rescisión de 1,5 millones.

El venezolano de 31 años bateó para .306 con 15 jonrones y un OPS de .845 la temporada anterior.

Dirigentes de Nueva York charlaron la semana pasada con Ramos durante las reuniones de invierno en Las Vegas. Conversaron también con el cubano Yasmani Grandal, otro cátcher declarado agente libre, en Arizona.

Ramos se convirtió en prioridad para los Mets, en parte por la compensación que se requería para contratar a Grandal, quien rechazó una oferta cualificada de 17,9 millones de dólares que le habían hecho los Dodgers de Los Ángeles.

Si los Mets hubieran contratado a Grandal, habrían renunciado a su segunda mayor selección en el draft amateur de junio próximo, y habrían tenido que entregar medio millón de dólares en recursos para contrataciones internacionales en 2019-20.

Nueva York discutió también un posible canje que involucrara a Realmuto, pero decidieron que era muy alto el costo de ceder a varios peloteros importantes en esa operación.

El arreglo con Ramos atiende un asunto pendiente en la lista del nuevo gerente general Brodie Van Wagenen. El exagente adquirió al intermedista dominicano Robinson Canó y al cerrador boricua Edwin Díaz, procedentes de Seattle. Trajo también de vuelta al taponero dominicano Jeurys Familia, mediante un acuerdo por tres años y 30 millones de dólares.

Todavía, el club podría buscar un jardinero central y un relevista zurdo.

Se espera que Ramos sea al cátcher titular de Nueva York. Travis d’Arnaud y Kevin Plawecki serían sus reemplazos.

El acuerdo con Ramos fue revelado originalmente por The Athletic. El primer medio que informó sobre los detalles fue The New York Times.