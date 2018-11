Florida realiza recuento manual de votos

Una trabajadora municipal del condado Broward devuelve una boleta a su sobre luego que fue examinada por miembros de la junta de votos en la oficina del supervisor electoral del condado tras un conteo manual, el viernes 16 de noviembre del 2018, en Lauderhill, Florida. (AP Foto/Wilfredo Lee) less Una trabajadora municipal del condado Broward devuelve una boleta a su sobre luego que fue examinada por miembros de la junta de votos en la oficina del supervisor electoral del condado tras un conteo manual, ... more Photo: Wilfredo Lee, AP Photo: Wilfredo Lee, AP Image 1 of / 1 Caption Close Florida realiza recuento manual de votos 1 / 1 Back to Gallery

TALLAHASSEE, Florida, EE.UU. (AP) — El conteo manual de votos en la enconada contienda en Florida por un escaño en el Senado federal comenzó el viernes luego que un recuento inicial con máquinas mostró al gobernador republicano Rick Scott y al senador demócrata Bill Nelson con un margen de diferencia menor a 13.000 votos de los más de ocho millones depositados.

La ley del estado requiere un recuento manual cuando el margen de victoria es de 0,25 puntos porcentuales o menos. Los resultados no oficiales tienen a Scott adelante por 0,15 puntos porcentuales.

El recuento manual no revisa todos los votos. Involucra unas 93.000 boletas que no fueron registradas por las máquinas porque los electores depositaron dos sufragios para una contienda, lo cual se conoce como sobre-voto, o parecieron no escoger a nadie, a lo que se le llama sub-voto. La idea es determinar la intención del votante.

En la oficina del supervisor electoral en Tampa, a los voluntarios se sumaron observadores republicanos y demócratas al iniciarse el recuento en 12 mesas.

Las boletas estaban en una cesta de alambre cerrada cuando fueron entregadas a la sala. Un empleado de la oficina electoral cortó el cerrojo de la cesta y las boletas fueron distribuidas entre las 12 mesas, donde equipos de dos voluntarios las examinaron.

El condado Broward _que registró numerosos problemas durante las elecciones _ tuvo el mayor número de sobre-votos y sub-votos en Florida, de casi 31.000 en total. En un almacén en Broward, decenas de voluntarios sentados junto a mesas plegables vitorearon cuando se les dijo que habían finalizado el recuento el viernes por la mañana y podían irse a casa el resto de la jornada. Los resultados no fueron revelados.

La contienda para gobernador parecía finalizada el jueves, con los recuentos de las máquinas mostrando al republicano Ron DeSantis con una ventaja suficiente _de 0,41%_ sobre el demócrata Andrew Gillum para evitar un recuento manual

Gillum, que la noche de las elecciones concedió su derrota pero posteriormente se retractó, dijo en una declaración que el conteo “no ha terminado hasta que cada voto depositado legalmente sea contado”.

El recuento en general ha estado plagado de problemas. Un bastión demócrata en el sur de Florida no pudo finalizar su recuento a máquina porque varias máquinas fallaron. Un juez federal rechazó un pedido de extender el plazo.

El condado Broward no cumplió el plazo para entregar sus resultados del recuento a máquina por apenas dos minutos, pero finalizó su recuento manual en unas pocas horas, algo que la supervisora electoral Brenda Snipes atribuyó al alto número de voluntarios.