FIFA veta a cantante rusa que respaldó a rebeldes ucranianos

MOSCÚ (AP) — Una conocida cantante rusa denunció que la FIFA vetó su actuación en el Mundial de Rusia por su apoyo a los rebeldes prorrusos en el este de Ucrania.

Julia Chicherina publicó lo que según dijo era una carta de la FIFA oponiéndose a "asuntos militares” en el video de su canción "On The Front Line", en el que aparece con hombres armados con uniformes rebeldes.

Chicherina tendrían su presentación en la "zona para aficionados" habilitada por la FIFA en Rostov del Don, una ciudad próxima a la frontera con Ucrania y que es una de las sedes del Mundial, pero "he sido vetada oficialmente”.

Chicherina equiparó a la FIFA con los "Banderites", miembros de organizaciones de extrema derecha y antisemitas durante la Segunda Guerra Mundial, y partidarios del nacionalista ucraniano Stepan Bandera, cuyas tropas colaboraron con las fuerzas nazis. La cantante sugirió que el "apellido ucraniano" de un empleado de la FIFA levantaba sospechas.

De acuerdo con Chicherina, la Copa del Mundo está distrayendo a Rusia de su ayuda a la causa separatista en el este de Ucrania.

"Muchas personas en la Cuenca del Donets consideran que los rusos no vienen a ayudar a su gente por esta bacanal del fútbol”, dijo la cantante, usando otro término para la región.

Su representante, Oleg Gegenfeld, dijo a The Associated Press que ella no necesariamente habría interpretado canciones de contenido militar.

"Yo siempre he dicho respecto a la lista de canciones que se puede llegar a un acuerdo sobre cuáles incluir", afirmó. "Eso no es problema".

Chicherina era una cantante popular de pop a principios de la década de 2000 en Rusia, pero recientemente se centró en hacer campaña a favor de los grupos rebeldes en el este de Ucrania, y ha realizado presentaciones con regularidad en territorio en poder de las fuerzas rebeldes. Medios rusos publicaron el año pasado que ella obtuvo el pasaporte de la República Popular de Lugansk, un pequeño estado autoproclamado y no reconocido.

Ante preguntas sobre las declaraciones de Chicherina, la FIFA señaló que "el deporte debería ser neutral en cuestiones políticas y sus eventos asociados no deberían ser utilizados por asociaciones, jugadores, hinchas ni cualquier otro individuo como una plataforma para compartir declaraciones políticas”.