Exclusiva AP: Obispo se disculpa con Grande por toqueteo

DETROIT (AP) — El obispo que ofició en el funeral de Aretha Franklin pidió a Ariana Grande que lo disculpe por la forma en que la tocó en el escenario y por una broma que hizo sobre el nombre de la cantante.

El obispo Charles H. Ellis III dirigió el funeral de Franklin y felicitó a Grande en el escenario después de que ella cantara "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" el viernes.

Las imágenes del momento muestran que con la mano derecha, Ellis acerca a Grande hacia él, con sus dedos presionando un lado de su pecho. Grande parece reaccionar con cierta incomodad.

En una entrevista con The Associated Press el viernes por la noche, el predicador se disculpó con la cantante.

"Nunca sería mi intención tocar el pecho de una mujer... No sé, supongo que puse mi brazo alrededor de ella", agregó Ellis en la entrevista, en el cementerio donde Franklin fue enterrada.

"Tal vez crucé el límite, tal vez fue demasiado amigable o familiar, pero de nuevo, me disculpo", agregó.

Dijo que abrazó a todos los artistas durante el servicio fúnebre de ocho horas del viernes.

"Abrazo a todas las artistas femeninas y a los artistas masculinos", dijo Ellis. "A todos los que estaban ahí les estreché las manos y los abracé. Eso es lo que somos en la Iglesia. Todo se trata de amor".

Añadió: "Lo último que quiero hacer es ser una distracción este día. Todo esto ha sido por Aretha Franklin".

Mucha gente retuiteó las imágenes en primer plano del momento en Twitter, con el hashtag #RespectAriana (#RespetaaAriana).

Ellis también se disculpó con Grande, sus fans y la comunidad hispana por haber hecho una broma de cuando vio el nombre de la artista en el programa de la ceremonia. Dijo que pensó que era un nuevo platillo en el menú de Taco Bell.

"Me disculpo personal y sinceramente con Ariana y sus fans y con toda la comunidad hispana", dijo Ellis. "Cuando diriges una ceremonia de nueve horas tratas de mantenerla activa, tratas de insertar algunos chistes aquí y allá".

El toqueteo de Ellis eclipsó algunas de las críticas que la cantante había recibido al principio de la ceremonia, por haber llevado un vestido negro corto para su presentación. Numerosas personas publicaron críticas en línea, diciendo que el vestido era demasiado corto para la Iglesia.

"#ArianaGrande no conoce la regla ‘por debajo de la rodilla’ para el púlpito en la iglesia negra. Que alguien le dé un pañuelo para el regazo y una toga de coro. Dios bendiga su corazón", tuiteó una espectadora, Tenisha Taylor Bell.

Los representantes de Grande no contestaron por el momento un mensaje por correo electrónico en busca de comentarios.