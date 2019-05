Exárbitro Ruiz demanda excolegas que lo acusan

BOGOTA (AP) — El apoderado del exárbitro FIFA Oscar Julián Ruíz demando por injuria y calumnia a cuatro excolegas que lo acusaron en marzo de acoso sexual y laboral.

La acción la emprendió el ex Fiscal General de la Nación Mario Iguarán en condición de abogado de Ruiz contra Harold Perilla, Julián Mejía, Carlos Chávez y Javier Reina.

El exárbitro FIFA Nicolás Gallo hizo otro tanto contra Perilla en marzo.

Perilla previamente radicó ante las autoridades una denuncia contra Ruiz y afirmó en su momento que Gallo había sido incluido en la lista de árbitros de la FIFA supuestamente por favores sexuales.

‘Nunca tuve ningún acercamiento sexual con ninguna persona (presuntamente con ese fin)’, sostuvo Gallo cuando estalló el escándalo.

Otro árbitro, Ímer Machado, también fue denunciado por los exárbitros.

El ex Fiscal Iguarán dijo el fin de semana que las denuncias supuestamente carecen de fundamento y que Ruiz jamás influyó para que la FIFA borrara a Perilla de la nómina de árbitros.

‘Una vil patraña, una coartada', ha afirmado Ruiz quien en el pasado encaró una denuncia igualmente por presunto acoso sexual.

La acción inicial la emprendió el exárbitro y mecánico Mauricio Sánchez en 2011.

Ruiz es abogado de 49 años y estuvo activo entre 1995-2011.

Dirigió en la liga colombiana de primera división, las copas Libertadores y Sudamericana y en los mundiales de 2006 y 2010. Actualmente es instructor arbitral de la Conmebol y profesor universitario.

Perilla en un aparte de la demanda ante la Fiscalía precisó en marzo:

“Denuncio al profesor Otálvaro Polanco (ya fallecido) que cuando fui nombrado árbitro FIFA, de forma permanente me insinuaba que le diera dinero a todo momento, cuando el me hacía está peticiones sucedía que siempre estaba presente el señor Óscar Julián Ruiz, instructor internacional quien aprovechaba el momento para abrazarme, coquetearme como si yo fuera una mujer y tocarme el c… Como yo no accedí a favores sexuales por ellos me quitaron la escarapela (de árbitro) FIFA”.

Otálvaro Polanco antes de fallecer integraba la Comisión Arbitral del balompié colombiano.

El presidente de la Federación colombiana de fútbol y miembro del Consejo de la FIFA Ramón Jesurún es partidario “que Fiscalía investigue hasta las últimas consecuencias”.