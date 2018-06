Ex pitcher John Smoltz se abre paso en el golf

PEACHTREE CITY, Georgia, EE.UU. (AP) — John Smoltz, pitcher de Salón de la Fama, está dejando huella en otro deporte: el golf.

El ex lanzador de Grandes Ligas de 51 años clasificó al U.S. Senior Open el jueves al ganar un playoff de tres competidores para llevarse el último boleto al torneo.

Tres pases estaban en disputa en la eliminatoria de 18 hoyos en el club de golf Planterra Ridge de Peachtree City, Georgia, aproximadamente a 48,3 kilómetros (30 millas) al sur de Atlanta. Jack Larkin y Sonny Skinner avanzaron al firmar tarjetas de 68 golpes, cuatro bajo par, mientras que Smoltz y otros dos rivales quedaron a un golpe detrás.

Brian Tennyson fue eliminado en el primer hoyo del playoff con un bogey. En el tercer hoyo extra, Smoltz superó a Brian Ferris pese a cometer un doble bogey.

Smoltz pasó la mayor parte de su carrera de Grandes Ligas con los Bravos de Atlanta. Terminó con un record de 213-155 y 154 salvamentos _siendo el único pitcher en la historia del deporte con 200 victorias y 150 salvamentos. Fue elegido a ocho Juegos de Estrellas y obtuvo el premio Cy Young por la Liga Nacional en 1996.

Smoltz también era un ávido golfista en su tiempo libre, al igual que sus compañeros de equipo Tom Glavine y Greg Maddux. Los tres fueron elegidos para ingresar al Salón de la Fama en su primera aparición en las boletas.

El U.S. Senior Open 2018 se jugará del 28 de junio al 1 de julio en The Broadmoor-East Course de Colorado Springs, Colorado.