Europa vence a EEUU y se corona en la Copa Ryder

El capitán del equipo de Europa, Thomas Bjorn, centro, alza el trofeo al lado de sus compañeros después de vencer a Estados Unidos y coronarse en la Copa Ryder en Le Golf National, en Saint-Quentin-en-Yvelines, en las afueras de París, Francia, el domingo 30 de septiembre de 2018. (AP Foto/Laurent Cipriani) less El capitán del equipo de Europa, Thomas Bjorn, centro, alza el trofeo al lado de sus compañeros después de vencer a Estados Unidos y coronarse en la Copa Ryder en Le Golf National, en ... more Photo: Laurent Cipriani, AP

El golfista británico Tommy Fleetwood, integrante del equipo de Europa, pide el apoyo del público durante un partido en el último día de competencia de la Copa Ryder Cup, en Le Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines, en las afueras de París, Francia, el domingo 30 de septiembre de 2018. (AP Foto/Alastair Grant) less El golfista británico Tommy Fleetwood, integrante del equipo de Europa, pide el apoyo del público durante un partido en el último día de competencia de la Copa Ryder Cup, en Le Golf National de ... more Photo: Alastair Grant, AP

El estadounidense Tiger Woods falla un tiro durante un duelo en la última jornada de la Copa Ryder en Le Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines, en las afueras de París, Francia, el domingo 30 de septiembre de 2018. (AP Foto/Alastair Grant) less El estadounidense Tiger Woods falla un tiro durante un duelo en la última jornada de la Copa Ryder en Le Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines, en las afueras de París, Francia, el domingo 30 de ... more Photo: Alastair Grant, AP



Photo: Laurent Cipriani, AP Image 1 of / 3 Caption Close Europa vence a EEUU y se corona en la Copa Ryder 1 / 3 Back to Gallery

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, Francia (AP) — La revancha pertenece a Europa, lo mismo que la Copa Ryder.

Dos años después que Estados Unidos pensara que había resuelto sus problemas en el torneo, Europa les recordó el domingo por qué ha sido el dueño del trofeo prácticamente durante los últimos 25 años.

Los europeos ganaron 17,5-10,5, su triunfo más amplio desde triunfos consecutivos de 18,5-9,5 hace más de una década.

El equipo local aseguró la victoria sobre los estadounidenses luego que Phil Mickelson mandara su tiro al agua en un 16to hoyo de par-3, lo que otorgó el triunfo al italiano Francesco Molinari.

"Este equipo ha sido increíble desde el inicio", declaró Molinari. "Estábamos decididos a lograrlo. Nada nos iba a detener. Y ustedes lo vieron en el campo".

Molinari, actual campeón del Abierto Británico, se convirtió en el primer jugador europeo en registrar una marca de 5-0 en la competencia desde que el actual formato fue adaptado en 1979.

Mickelson luchó desesperadamente por ganarse un lugar en el equipo estadounidense, dado que a sus 48 años lo vio como una última oportunidad de alzar la Copa Ryder en tierras europeas. Terminó perdiendo sus dos partidos. Y si bien inició la semana estableciendo una marca con su 12da participación en este torneo, terminó fijando una menos gloriosa con 22 derrotas en la Copa Ryder.

Tras el triunfo de Molinari, el español Sergio García impuso un récord de la Copa Ryder con su tercera victoria en Le Golf National.

Al doblegar 2-1 el domingo al estadounidense Rickie Fowler, García llegó a 25,5 puntos en su carrera, rebasando la marca de 25 puntos fijada por Nick Faldo como el jugador que más puntos ha aportado en la historia de la Copa Ryder.

Los estadounidenses iniciaron la jornada con una complicada desventaja de 10-6, y hubo un poco de esperanza cuando se acercaron a un punto por la tarde. Pero algunos de sus mejores representantes no lucieron como se esperaba.

Tiger Woods perdió sus cuatro duelos en Francia, cerrando con una derrota de 2-1 ante el español Jon Rahm, que a sus 23 años fue el competidor más joven del torneo.

Fue la primera vez en sus ocho participaciones en la Copa que Woods no logra contribuir con un solo punto.

"Es decepcionante porque terminé en 0-4, y esos son cuatro que fueron para el equipo europeo", lamentó Woods. "Yo fui uno de los factores por los que perdimos la copa, y eso no es muy divertido. Es frustrante porque pensé que todos estábamos jugando muy bien, y simplemente no jugué al nivel que he venido haciéndolo, me rezagué desde el arranque de los duelos y nunca pude recuperarme".

Jordan Spieth fue superado 5-4 por el jugador de menor ranking del equipo europeo, el danés Thorbjorn Olesen. El mejor ubicación en la lista mundial, Dustin Johnson, cayó 2-1 ante el británico Ian Poulter. Y Molinari aseguró la victoria al vencer a Mickelson, quien cargó con la derrota en sus dos duelos.

Los estadounidenses no han ganado un torneo de la Copa Ryder en Europa desde 1993. Europa, por su parte, ha alzado la copa en nueve de las últimas 12 ocasiones,