El Azteca, en malas condiciones a días de partido de NFL

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — A una semana de que albergue un partido de la temporada regular de la NFL, el evidente maltrato en la cancha del Estadio Azteca ha generado una creciente ola de críticas y preocupaciones, tras no mejorar como lo habían prometido los responsables del inmueble a raíz de la instalación de un nuevo tipo de césped hace casi medio año.

En mayo, se retiró la cancha de pasto natural que se había empleado durante años en el otrora orgulloso inmueble que ha albergado dos finales mundialistas y será sede de una tercera Copa del Mundo en 2026.

A cambio del césped natural, se instaló una superficie denominada híbrida. Dicha tecnología combina pasto natural con sintético, y se ha empleado en otros reconocidos estadios del mundo, como el Camp Nou de Barcelona, el Stade de France, el San Siro de Milán y la mayor parte de los inmuebles de la Liga Premier, incluyendo Wembley.

Pero por algún motivo, el césped luce su peor estado en décadas, justo a unos días de que jueguen aquí los Rams de Los Ángeles y los Chiefs de Kansas City. El sábado, abundaron en las redes sociales las críticas por las condiciones de la cancha durante un encuentro de la liga mexicana, entre el local Cruz Azul y los Lobos BUAP.

“La cancha no está en las mejores condiciones, me preocupa lo que será el próximo torneo”, dijo el entrenador de Cruz Azul, el portugués, Pedro Caixinha. “Yo creo que las personas encargadas hacen lo que tienen que hacer. Pero no hay que hablar de más y hay que ayudar. Todos sabemos que no está bien, que no ha estado bien y que no estará bien. Esas son las circunstancias, si podemos ayudar, encantados. Hemos tenido que jugar en esas circunstancias en el Azteca y gracias a Dios las cosas se han dado”.

Durante el encuentro de la 16ta fecha, fue posible apreciar zonas donde el césped estaba reseco o incluso ausente, particularmente en uno de los dos lados de la cancha.

El 16 de agosto, tras una primera serie de críticas, las autoridades del estadio Azteca dijeron que la cancha mejoraría si se dejaba de usar un tiempo Prometieron realizar trabajos especiales y aseguraron que quedaría lista “a la brevedad”.

El escenario lució mejor para un partido entre Cruz Azul y Atlas realizado a finales de septiembre, pero el progreso se esfumó a mediados de octubre luego de un par de conciertos de la cantante colombiana Shakira.

Al desgaste que causó el concierto se aunó el generado por los partidos de liga y de copa del América y Cruz Azul, los dos inquilinos del Azteca. Por si fuera poco, el grupo surcoreano de pop suJu se presentó a mediados de esta semana en el inmueble.

Y pese a las críticas, los responsables del Aztece no han dado a conocer una nueva postura sobre el estado del campo.

El director de la NFL en México, Arturo Olivé, dijo recientemente que no le preocupaba el estado de la cancha y que personal de esa liga estaba trabajando en conjunto con los del estadio Azteca para mejorar el estado del campo previo al partido.

Olive no entró en detalles específicos sobre qué personal de la liga que está trabajando en la cancha.

La AP intentó sin éxito contactar a Olivé.