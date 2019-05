EEUU busca aumentar presencia militar en el Medio Oriente

Un bombardero de EEUU B-52H Stratofortress despega de la Base Aérea Al Udeid en Qatar el 12 de mayo del 2019. (sargento Ashley Gardner de la Fuerza Aérea de EEUU via AP)

WASHINGTON (AP) — El Pentágono le presentará a la Casa Blanca el jueves un plan para enviar hasta 10.000 militares adicionales al Medio Oriente a fin de enfrentar potenciales amenazas iraníes, informaron fuentes oficiales.

Los funcionarios _que pidieron no ser identificados debido a que los planes todavía no se anunciaban públicamente_ aclararon que no se ha tomado una decisión final, y no está claro si la Casa Blanca aprobará el envío de todos esos efectivos o sólo algunos. Las fuentes aseguraron que la medida no responde a ninguna amenaza nueva de Irán sino a fortalecer la seguridad en la región.

Afirmaron que sería una fuerza defensiva con la posibilidad de emplazar baterías antimisiles Patriot, más buques de guerra y más tecnologías para monitorear las comunicaciones iraníes.

La reunión se efectuará el jueves en medio de tensiones con Irán, y no está confirmado si en ese encuentro se tomará una decisión. En todo caso, sería un cambio de posición para el presidente Donald Trump, quien en el pasado se ha manifestado en contra de desplegar soldados en el exterior.

El secretario de Estado Mike Pompeo declaró el jueves que Trump “todos los días” considera el envío de más fuerzas al Medio Oriente.

“Estamos evaluando los riesgos, nos estamos asegurando de hacerlo bien”, aseguró el diplomático en el programa televisivo “Fox and Friends".

El gobierno estadounidense no ha dado detalles de las amenazas iraníes que dice ver en la región, pero inicialmente mencionó la posibilidad de que Irán coloque misiles sobre lanchas. Esta semana, fuentes oficiales aseguraron que Irán desmontó esos misiles pero que perduran otras amenazas marítimas.

El envío de fuerzas adicionales podría toparse con la oposición del Congreso donde, en sesiones recientes, funcionarios del gobierno han asegurado que Washington no sedea iniciar una guerra con Irán y que más bien quiere reducir las tensiones.