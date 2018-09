EEUU: Desaparecen 400.000 dólares donados a indigente

MOUNT HOLLY, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — El abogado de un indigente de Filadelfia que recibió más de 400.000 dólares en donaciones como recompensa a un acto de bondad dijo el martes que todo el dinero desapareció.

El abogado de Johnny Bobbitt, Chris Fallon, le dijo al periódico Philadelphia Inquirer que fue durante una llamada con los abogados de Kate McClure y Mark D’Amico que se enteró que el dinero había desaparecido.

“Cuando me enteré me quedé estupefacto”, Fallon le dijo al medio. “Habían reunido el dinero para ayudar a Johnny Bobbit a conseguir dinero para comer”.

McClure y D’Amico es la pareja acusada en una demanda entablada por Bobbitt por el mal manejo de donativos recaudados para él en el sitio GoFundMe. La pareja refuta las acusaciones y argumentan que no quieren entregarle grandes cantidades de dinero porque temen que compre drogas.

Su abogado, Ernest Badway, le dijo que The Associated Press que no tienen comentarios.

El portavoz de GoFundMe, Bobby Whithorne, dijo que la compañía trabaja con la policía para asegurarse de que Johnny Bobbitt reciba todo el dinero que fue recaudado para él luego de que usó sus últimos 20 dólares para ayudar a una mujer a ponerle gasolina a su auto.

También dijo que la compañía depositó 20.000 dólares en una cuenta abierta por el abogado de Bobbitt “para brindarle asistencia” durante la investigación.

La historia ha ganado notoriedad internacional.

McClure montó la página de donaciones para Bobbitt, un veterano de la Marina que la ayudó cuando una noche se quedó sin gasolina en el carril de salida de la autopista Interestatal 95. Recaudó más de 400.000 dólares de más de 14.000 personas.

Bobbitt caminó unas cuadras para comprar combustible. En ese momento ella no le reembolsó, pero lo buscó días después para pagarle y lo visitó algunas veces más para llevarle alimentos y agua. Después aparecieron en programas como “Good Morning America” y fueron entrevistados por la BBC.

Pero la relación entre ellos se deterioró.

McClure y D’Amico han negado reiteradamente haber obrado mal o malversado el dinero. D’Amico dijo que en diciembre Bobbitt gastó 25.000 dólares en menos de dos semanas en drogas, además de pagar cuentas legales vencidas y enviar dinero a su familia.

La pareja también le compró una casa rodante a Bobbitt con parte de los fondos y la estacionaron en una propiedad de la familia de McClure en Florence, Nueva Jersey, pero Bobbitt otra vez se quedó sin casa cuando D’Amico le dijo en junio que tenía que desalojar la propiedad.

Durante una presentación en el programa “Megyn Kelly Today” de la NBC, D’Amico le dijo a Kelly el lunes que quedaban bastante más de 150.000 dólares de las donaciones.

Un juez de Nueva Jersey ordenó a la pareja transferir el dinero a un fideicomiso para el viernes y contratar a un contador para revisar los registros financieros en un plazo de 10 días.

El dinero será transferido a una cuenta controlada por los abogados de Bobbitt, pero no podrá utilizarse hasta que el juez determine cómo será administrado.