EEUU: 2 muertos tras estrellar un auto contra un restaurante

En esta imagen, proporcionada el 20 de mayo de 2018 por la policía del condado de Gaston, se muestra a Roger Self. Según la policía, Self estrelló de forma intencionada un vehículo contra un restaurante poco antes del mediodía del 20 de mayo en Bessemer City, Carolina del Norte, causando dos muertos, uno de ellos su hija de 26 años. (Policía del condado de Gaston vía AP)

BESSEMER CITY, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Un hombre estrelló un vehículo de forma intencionada contra un restaurante de Carolina del Norte a mediodía del domingo, matando a su hija y a otra persona y causando varios heridos, dijeron las autoridades.

Las evidencias preliminares indican que Roger Self, de 62 años, chocó deliberadamente contra el Surf and Turf Lodge mientras varias familias disfrutaban de una comida relajada, explicó la policía de Bessemer City en un comunicado.

Las imágenes de la escena mostraron a los equipos de emergencia atendiendo a gente en el piso fuera del establecimiento mientras los conmocionados clientes se arremolinaban en el lugar. Una de las fallecidas era Katelyn Tyler Self, de 26 años, hija del conductor y agente de la policía del condado de Gaston. Las autoridades no revelaron el nombre de segunda persona fallecida, apuntando que estaban informando a la familia.

Roger Self fue arrestado después de que su auto se estrellara por completo contra el restaurante especializado en carnes y mariscos de Bessemer City, a unos 50 kilómetros (30 millas) al oeste de Charlotte, dijo la policía.

Los registros penitenciarios mostraron que fue acusado de dos cargos de asesinato en primer grado por las muertes de su hija y su nuera, la enfermera Amanda Self. Según The Gaston Gazette, Amanda Self estaba casada con Josh Self, que también es policía en la ciudad y que sufrió heridas graves, como la esposa de Roger Self, Diane, y la hija de 13 años de Josh y Amanda Self.

El diario identificó a Roger Self como un empresario de Dallas, Carolina de Norte.

Las autoridades no ofrecieron una cifra oficial de heridos ni explicaron el alcance de sus lesiones.