Duván Zapata ve factible alinear al lado de Radamel Falcao

El colombiano Duván Zapata festeja tras anotar por el Atalanta durante un partido de la Serie A frente a Sassuolo en el estadio Mapei de Reggio Emilia, Italia, el domingo 26 de mayo de 2019.

El cañonero Duván Zapata _autor de 23 goles claves en la clasificación del club Atalanta por primera ocasión a la Liga de Campeones_ se unió el fin de semana a la selección de Colombia y todo indica en la Copa América alineará al lado de otro goleador, Radamel Falcao.

Zapata es una de las figuras en el plantel de 23 futbolistas eligió el estratega Carlos Queiroz.

"Ya lo hemos hecho (jugar con Falcao), no le veo inconveniente", respondió al interrogante si ve factible actuar con el "Tigre" Falcao.

José Pekerman, antecesor del portugués, se inclinaba por un hombre en punta pero en ocasiones alineó a dos y hasta tres.

El argentino apeló al dúo Falcao-Zapata en el partido ante Perú en el cierre de las eliminatorias del Mundial de Rusia y otro tanto hizo Queiroz en el triunfo 1-0 contra Japón en Yokohama en marzo.

El "Tigre" luego relevó a Zapata a los 60 minutos en la derrota 2-1 contra Corea del Sur en Seúl.

Queiroz incluyó a 13 jugadores que compitieron en el Mundial de Rusia y se aguarda algunos ajustes en el esquema.

"La Selección no debe adaptarse a mi juego, sino yo al del equipo", subrayó Zapata en charla con los medios en la sede deportiva de la Federación Colombiana de fútbol al noroccidente de Bogotá.

El atacante de 23 años y oriundo de la población de Padilla, departamento del Cauca, en la tabla de goleador en la Serie A de la liga italiana fue superado por Fabio Quagliarella de Sampdoria quien sumó 26 dianas. Zapata se colocó por delante del astro Cristiano Ronaldo de la Juventus que convirtió 21.

"La temporada con el Atalanta al inicio fue complicado, las primeras 10 fechas no hice ningún gol... Luego me fui acoplando y entré en el juego del equipo, que tiene una forma de jugar muy particular... vinieron buenos resultados e hicimos historia", concluyó Zapata quien no estuvo en Rusia.