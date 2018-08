Doce muertos en operativo antidrogas en Río de Janeiro





RíO DE JANEIRO (AP) — Al menos 11 sospechosos y un soldado fallecieron el lunes durante tiroteos con personal militar y policías en Río de Janeiro, parte de un brote de violencia en varias zonas de la ciudad brasileña que hace dos años fue sede de los Juegos Olímpicos.

Las confrontaciones directas entre soldados y traficantes armados también dejan ver un papel más profundo del ejército en Río de Janeiro. Desde que el ejército quedó a cargo de la seguridad del estado a comienzos del año, los soldados habían desempeñado principalmente un papel de apoyo a la policía durante las operaciones, como asegurar perímetros o colocar puestos de control. El lunes, los soldados iban claramente al frente.

“Nuestro objetivo es solamente hacer arrestos. Si hay muertes, los criminales son los culpables”, dijo a los reporteros el portavoz militar Carlos Cinelli, quien agregó que el personal del ejército fue atacado durante los operativos que comenzaron a las 4:30 de la madrugada. “Los soldados tienen derecho de defenderse”.

Cinelli dijo a los reporteros que cinco sospechosos murieron y otros 10 fueron arrestados cuando los soldados ingresaron a las favelas de Mare, Complexo do Alemao y Penha. En una nota de prensa posterior, el comando militar dijo que un soldado falleció y otro resultó herido en los operativos.

El portavoz agregó que las operaciones _en las que participaron más de 4.000 elementos militares_ tenían como objeto encontrar a narcotraficantes buscados en las áreas. El operativo derivó en el decomiso de cuatro pistolas, dos granadas y 200 kilos (440 libras) de pasta de marihuana, informó Cinelli.

El sitio brasileño de noticias G1 reportó que muchos habitantes de los barrios donde hubo operativos se quedaron en casa, sin salir a la escuela ni al trabajo. En un video de The Associated Press se ve a un autobús público incendiado cerca de la favela Complexo do Alemao, posiblemente en respuesta al operativo antidrogas.

Mientras el lunes, la policía informó que seis sospechosos murieron durante enfrentamientos con agentes del orden en Niteroi, al otro lado de la bahía de Río de Janeiro. La policía informó que los tiroteos ocurrieron mientras perseguían a sospechosos en uno de los puntos de acceso al puente que une a las dos ciudades. El puente, uno de los más transitados en el área, quedó cerrado momentáneamente. Tres sospechosos y un policía resultaron heridos, de acuerdo con un comunicado oficial.

El presidente Michel Temer decretó en febrero que el ejército quedaría a cargo de la seguridad en el estado de Río de Janeiro. Tomó la decisión después de que se grabaran en video asaltos y golpizas durante las famosas celebraciones del Carnaval.

Grupos defensores de los derechos humanos han criticado la intervención por considerar que impacta desproporcionadamente a las personas, negros en particular, en barrios pobres.

El video periodista de The Associated Press Mario Lobao colaboró desde Río de Janeiro.