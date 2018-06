Despiden a juez que fue benevolente con acusado de violación

Photo: Jeff Chiu, AP Image 1 of / 1 Caption Close Image 1 of 1 Aaron Persky, el juez de California destituido tras denuncias de que la sentencia que dictó contra un hombre acusado de violación fue demasiado leve. Foto tomada el 15 de mayo del 2018 en Los Altos Hills, California. less Aaron Persky, el juez de California destituido tras denuncias de que la sentencia que dictó contra un hombre acusado de violación fue demasiado leve. Foto tomada el 15 de mayo del 2018 en Los Altos Hills, ... more Photo: Jeff Chiu, AP Despiden a juez que fue benevolente con acusado de violación 1 / 1 Back to Gallery

SAN FRANCISCO (AP) — Un juez de California fuertemente criticado por haber impuesto una sentencia demasiado leve a un nadador profesional acusado de violación en medio del movimiento #MeToo (#YoTambién) fue destituido.

Aaron Persky, juez del condado de Santa Clara, fue destituido por decisión del concejo del condado, lo que puso fin a sus 15 años en el cargo. En junio de 2016, Persky sentenció al nadador profesional Brock Turner a seis meses de cárcel tras un juicio en el que Turner fue declarado culpable de haber violado a una joven.

El caso acaparó los titulares nacionales en ese entonces, especialmente cuando la víctima, en una declaración leída en el tribunal, se dirigió a Turner y le expresó: “Me quitaste mi autoestima, mi privacidad, mi energía, mi tiempo, mi intimidad, mi confianza, mi propia voz, hasta hoy”.

Pocos días después, un profesor de derecho de la Universidad de Stanford, quien era amigo de la víctima, lanzó una campaña para defenestrar al juez.

Michele Dauber, una activista que participó en la iniciativa, elogió la decisión.

"El mensaje de este triunfo es que la violencia contra las mujeres puede ser usado como tema en unas elecciones”, expresó.

Añadió que el asunto tendrá repercusiones políticas a nivel nacional en el contexto del movimiento a favor de los derechos de las mujeres y en contra de la violencia sexual aglutinado en el hashtag #MeToo.

"Este es un momento histórico. Las mujeres están defendiendo sus derechos y a nivel nacional hay un proceso de reflexión”, dijo Dauber.

Persky se negó a hacer declaraciones el martes. En otras ocasiones ha dicho que no puede hablar del caso porque Turner ha apelado su fallo de culpabilidad, pero en una entrevista con la AP el mes pasado, dijo que no se arrepiente de su decisión y que le sorprende la intensidad de la reacción adversa. “Me imaginé que habría alguna reacción negativa, pero no tanto”, declaró.

Persky dijo que cuando emitió su sentencia se estaba basando en las directrices redactadas para ese tipo de casos, debido a una serie de factores como la edad de Turner, el hecho de que Turner nunca antes había sido acusado y el hecho de que tanto Turner como la víctima estaban ebrios en el momento.