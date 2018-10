Damien Chazelle y Diego Luna desfilan en la alfombra roja de

El director Damien Chazelle, izquierda,y el guinista Josh Singer, ambos estadounidenses promueven su película "First Man" en el Festival de Cine de Morelia, México, 20 de octubre de 2018. El director Damien Chazelle, izquierda,y el guinista Josh Singer, ambos estadounidenses promueven su película "First Man" en el Festival de Cine de Morelia, México, 20 de octubre de 2018. Photo: Berenice Bautista, AP

El director Damien Chazelle, izquierda, y el guinista Josh Singer, ambos estadounidenses, asisten a la alfombra roja de "First Man" en la inauguración de la 16ta edición del Festival de Cine de Morelia, México, 20 de octubre de 2018. (AP Foto/Berenice Bautista) less El director Damien Chazelle, izquierda, y el guinista Josh Singer, ambos estadounidenses, asisten a la alfombra roja de "First Man" en la inauguración de la 16ta edición del Festival de Cine de Morelia, ... more Photo: Berenice Bautista, AP

MORELIA, México (AP) — El director galardonado con el Oscar Damien Chazelle se dejó llevar por la emoción del momento y firmó decenas de autógrafos bajo la lluvia en la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Morelia, donde su cinta “First Man” inauguró el sábado por la noche la 16ª edición de la muestra cinematográfica.

Cuando Chazelle llegó en una camioneta el público lo ovacionó y comenzó a gritar en inglés “¡people in the rain, people in the rain!” (la gente en la lluvia) para pedir que se acercara a ellos. Chazelle no sólo los saludó, se quedó un buen rato firmando autógrafos resguardado solo por un paraguas que le sostenía un asistente.

“Quería venir a Morelia desde hace un tiempo, había escuchado que es un festival de cine maravilloso y la historia que hay aquí”, dijo el director a reporteros. “Fue un honor maravilloso cuando supe que querían presentar la película, no lo pensé dos veces y estoy muy emocionado de estar aquí”.

Por su parte el guionista de la cinta Josh Singer dejó en claro que ya la estaba pasando muy bien en el festival.

“La ciudad es encantadora, ya me tomé un tequila excelente y fumé unos buenos puros así que no me puedo quejar para nada”, dijo Singer, quien espera que el drama de Chazelle sobre la vida del astronauta estadounidense Neil Armstrong en los años previos a que se convirtiera en el primer hombre sobre la Luna logre tocar una fibra con el público local.

“Es una historia muy humana, tratamos de llegar a la humanidad de Neil, es una familia ordinaria lidiando con circunstancias extraordinarias y nos parece que esto (la misión lunar) es un logro estadounidense, pero obviamente también es un logro humano, algo que fue para toda la humanidad … esperamos que nos inspire una vez más sobre lo que alcanzamos hacer como civilización”.

Tras su paso por la alfombra Chazelle y Singer develaron una placa con los ganadores de la 15ª edición del festival en la ceremonia de inauguración en la que ambos hablaron un poco de español.

“Muchas gracias”, dijo Chazelle en español durante la ceremonia. “Para mí siempre es especial e importante mostrar esta película fuera del país donde se realizó … para nosotros es una película sobre temas universales, no solamente de una misión al espacio”, agregó en inglés.

Por su parte el actor Diego Luna dijo sentirse como en familia al formar por primera vez parte del jurado del festival.

“Es un regalo que te inviten a ver cine, además cine de mis amigos, de mis colegas, de la gente con la que crecí, me encanta la idea de ver sus películas, discutirlas”, señaló Luna, quien dentro de sus labores como miembro del jurado tendrá que calificar la película “Museo” de Alonso Ruizpalacios, la cual es protagonizada por su socio, amigo y excompañero de elenco Gael García Bernal.

Para Luna una de las ventajas de ser integrante del jurado es: “Disfrutar Morelia sin presión, sin tener que levantarse temprano para hacer entrevistas, sin el miedo de ver qué le va a pasar a tu bebé, ahora vengo a ver los de otros”.

El Festival Internacional de Cine de Morelia continuará hasta el 28 de octubre en la capital del estado mexicano de Michoacán.