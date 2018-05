Curry anota 35 y Warriors aplastan a Rockets por 41 puntos

OAKLAND, California, EE.UU. (AP) — Stephen Curry se estremeció y gritó haciendo saber a sus devotos fans y a los Rockets que el Oracle Arena es su casa.

El que fuera elegido Jugador Más Valioso de la NBA en dos ocasiones recuperó su ritmo ofensivo, y Houston no pudo hacer nada.

Curry marcó 35 puntos, con cinco triples, atacando constantemente a James Harden para ayudar a que los Warriors de Golden State enviaran un mensaje en la segunda mitad con un aplastante triunfo el domingo 126-85 sobre los Rockets de Houston para tomar ventaja de 2-1 en la final de la Conferencia Oeste.

Curry convirtió 18 puntos en un tercer cuarto en el que encestó sus siete intentos a la canasta, se tendió sobre el parqué para hacer su particular versión del ángel de nieve e incluso celebró una canasta con una expresión improperio, gritando “Esta es mi ... casa” a los miles de personas que animaron cada uno de sus movimientos.

"Obviamente hay esa anticipación cuando vienes en transición y encuentras un hueco y hay un silencio colectivo en la multitud, en especial en este edificio”, apuntó Curry. "Es un momento genial. Lo estuve buscando en la primera parte. Tuve varias oportunidades pero no pude concretarlo. En el tercer cuarto se abrió. He estado haciéndolo durante un tiempo. No dejaré que dos partidos con dificultades de anotación me frustren”.

El triunfo por 41 tantos es el más abultado en la historia de la franquicia en un juego de postemporada. La marca anterior la tenían los Warriors de Filadelfia, que vencieron por 39 puntos (85-46) a los Bombers de St. Louis el 6 de abril de 1948.

Kevin Durant añadió 25 puntos, seis rebotes y seis asistencias, mientras que Draymond Green descolgó 17 tableros junto a sus 10 tantos y seis asistencias. Los Warriors llegaron a 16 triunfos de playoffs consecutivos como locales, para rebasar la marca de 15 que impusieron los Bulls de Chicago entre el 27 de abril de 1990 y el 21 de mayo de 1991.

"Estamos en medio de una gran racha, obviamente”, dijo el técnico de Golden State, Steve Kerr.

Los actuales campeones se defendieron — y tal vez se enojaron un poco — después de caer 127-105 en el segundo juego de la serie el miércoles pasado en Houston. El domingo salieron determinados a frenar a los Rockets en ataque y a encontrar a jugadores abiertos en la zona de tres puntos.

Harden finalizó con 20 puntos y nueve asistencias, y Chris Paul sumó 13 y 10 rebotes. La dupla se combinó para encestar apenas 12 de 32 disparos para Houston.

El cuarto juego es la noche del martes en el Oracle Arena.

Curry y Durant anotaron cinco puntos cada uno y Golden State inició el tercer periodo con una ofensiva de 10-0 para ponerse al frente 64-43.

Presionado por Paul, Curry encestó un triple con 5:06 en el periodo. Nuevamente tuvo problemas con sus disparos de larga distancia, pero atacó hacia el canasto en cada oportunidad.

Curry encestó un triple con 9:02 restantes en el primer cuarto, pero falló sus siguientes cinco intentos de larga distancia antes de concretar cuatro de cinco disparos de tres puntos en la segunda mitad. Ahora tiene 7 de 25 triples, luego de conseguir apenas uno en cada uno de los dos primeros juegos.

Los cinco titulares de los Warriors encestaron en dobles dígitos por primera vez en esta postemporada.

Trevor Ariza y Green recibieron faltas técnicas a 6:49 del final, luego de que Ariza empujó a Green durante un intercambio de palabras.