Cuarón, Cooper y Lee son nominados por directores

NUEVA YORK (AP) — Alfonso Cuarón, Bradley Cooper y Spike Lee están entre los nominados al premio del Sindicato de Directores de Estados Unidos (DGA por sus siglas en inglés).

El DGA anunció el martes a sus cinco candidatos para uno de los premios más vigilados de un sindicato de Hollywood en antesala a los Premios de la Academia. Cuarón está nominado por su drama personal en blanco y negro "Roma", Cooper por su versión de "A Star Is Born" y Lee por su historia sobre supremacistas blancos "BlacKkKlansman".

Peter Farrelly con su película sobre un viaje por carretera de un dúo interracial "Green Book", y Adam McKay, con la cinta biográfica sobre el vicepresidente Dick Cheney “Vice", completan la lista de nominados.

Entre los desairados notables se encuentran Ryan Coogler ("Black Panther"), Yorgos Lanthimos ("The Favourite") y Barry Jenkins ("If Beale Street Could Talk").

Los premios del DGA pueden ser un buen pronosticador de los nominados al Oscar a mejor dirección y los eventuales ganadores a mejor película. Solo una vez en la última década (cuando la academia expandió la categoría de mejor película) se ha quedado un director nominado por el DGA fuera de la categoría de mejor película en los Oscar: el thriller de David Fincher de 2011 "The Girl With the Dragon Tattoo".

Pero a pesar de que muchos de los nominados del DGA suelen ser en la mayoría de los casos los mismos nominados a los Oscar, también es común que haya una diferencia de un nominado. Ese ha sido el caso en los últimos cinco años.

En cuanto a diversidad, el año pasado Greta Gerwig se convirtió en la octava mujer nominada por el DGA, pero este año la lista no incluyó mujeres. En el caso de Lee, es la primera vez que compite en los premios del sindicato y es el cuarto director de raza negra que haya sido nominado a un premio del DGA.

Cooper también fue nominado por el sindicato a la mejor ópera prima junto con Bo Burnham ("Eighth Grade"), Matthew Heineman ("A Private War"), Boots Riley ("Sorry to Bother You") y Carlos López Estrada ("Blindspotting"), quien nació en México y emigró cuando era niño a Estados Unidos.

Los premios, incluyendo para categorías previamente anunciadas de documental y televisión, se entregarán el 2 de febrero en Los Angeles.

