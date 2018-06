Corte de apelación ratifica que fiscal Nisman fue asesinado

BUENOS AIRES (AP) — Una corte federal argentina ratificó el viernes que el fiscal federal Alberto Nisman fue asesinado y ordenó profundizar la investigación sobre la relación entre su muerte con la denuncia que había presentado días antes contra la entonces presidenta Cristina Fernández por encubrir a los iraníes acusados de un ataque terrorista en 1994.

“No puede dejar de soslayarse que el homicidio del doctor Nisman se produjo cuatro días después de haber efectivizado la denuncia señalada y horas antes de ir a exponerla ante el Congreso de la Nación, circunstancia que obliga lógicamente a ahondar la investigación en el probable entendimiento de que la muerte del fiscal se haya producido como consecuencia directa de la especifica acción que adoptó en el marco de su función”, consideró en su fallo el juez Leopoldo Bruglia, uno de los dos miembros de la Cámara Criminal y Correccional Federal.

Nisman, a cargo de investigar el atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), fue hallado muerto el 18 de enero de 2015 en su baño, cuatro días después de denunciar a Fernández (2007-2015) de encubrir a los iraníes acusados del ataque que dejó 85 muertos. El fiscal tenía previsto informar sobre la denuncia ante una comisión del Congreso al día siguiente de su hallazgo sin vida.

Durante casi tres años la justicia investigó el caso como una muerte dudosa hasta que un peritaje de la Gendarmería -la policía de fronteras- determinó a fines de 2017 que Nisman había sido asesinado por dos personas que lo golpearon y drogaron para situarlo posteriormente frente a la bañera y luego descerrajarle un tiro en la sien derecha.

El juez federal Julián Ercolini, a cargo de la pesquisa, procesó luego a Diego Lagomarsino, un técnico informático que trabajó ocho años para Nisman, como presunto partícipe necesario del asesinato del fiscal agravado por el uso de arma de fuego.

Lagomarsino fue quien le dio a Nisman una pistola calibre 22 de su propiedad con la que se efectuó el disparo que lo mató. Según Lagomarsino, el fiscal le había pedido prestada el arma para proteger a sus hijas.

Ercolini también había procesado a cuatro ex custodios de Nisman por incumplimiento de deberes de funcionarios públicos por considerar que no lo protegieron debidamente.

Fue en respuesta a una apelación de la defensa de los cuatro policías acusados que la Cámara Federal ratificó lo actuado por Ercolini.

Para el juez Martín Irurzun, el otro miembro de la Cámara, “hay indicios de entidad suficiente como para sustentar seriamente como hipótesis que el destino de Natalio Alberto Nisman... fue decidido a consecuencia de la naturaleza, gravedad y alcances de la denuncia que presentara unos pocos días antes”.

También resaltó que “pese a la protección que, formalmente, existía en derredor de Nisman -del edificio, de prefectura, de policía federal y, eventualmente, de otros organismos de inteligencia-, existió un punto ciego temporal que sirvió a la comisión del hecho ilícito”.

Nisman denunció que un acuerdo firmado en 2013 por el gobierno de Fernández e Irán con el alegado propósito de avanzar en la investigación del atentado de 1994 era en realidad una pantalla para garantizar la impunidad de los exfuncionarios y ex diplomáticos iraníes acusados. Fernández, actual senadora, considera a la acusación un disparate jurídico.

En la misma resolución la Cámara Federal no atribuyó responsabilidad legal a la expresidenta por la muerte de Nisman y no hizo lugar a un pedido de la madre del fiscal de imputarla como partícipe del plan criminal que terminó con la vida del ex fiscal. No obstante, le pidió al juez que lleva adelante la investigación “con miras a la completa y cabal determinación de los responsables del homicidio de Nisman, con la celeridad y seriedad que tan grave ilícito impone”.