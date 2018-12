Corte Suprema argentina anula beneficio a represores

BUENOS AIRES (AP) — La Corte Suprema argentina anuló el martes un beneficio que reducía las penas a los condenados por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar.

El máximo tribunal consideró en un fallo dividido que es inaplicable el beneficio conocido como “dos por uno” que permite reducir las penas al computar doble los días en prisión preventiva sin condena firme, dijo a The Associated Press un funcionario del tribunal que pidió no ser no se identificado por no estar autorizado a hablar con la prensa.

Cuatro jueces votaron a favor y solo el presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, lo hizo en disidencia.

Con su decisión el máximo tribunal dio marcha atrás con lo sostenido en un polémico fallo de 2017 que redujo la pena de 13 años de prisión a un civil condenado por el secuestro y tortura de disidentes durante el régimen militar de 1976 a 1983, que generó masivas protestas en Argentina.

Ese malestar se trasladó al Congreso, que el año pasado aprobó una ley que restringió el alcance del “dos por uno” al establecer que no es aplicable para los delitos de lesa humanidad.

En su voto disidente, Rosenkrantz consideró inconstitucional dicha norma.