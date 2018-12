Corrección: Estadística del Año

LONDRES (AP) — En una historia del 18 de diciembre sobre la estadística internacional del año, The Associated Press atribuyó erróneamente a las Naciones Unidas un informe sobre los desechos plásticos que no se reciclan. El informe se basó en un estudio realizado para el Centro Nacional de Análisis y Síntesis Ecológica y publicado en Science Advances.

A continuación, la versión corregida de la historia:

Estadística que da miedo: el 90% del plástico no se recicla

LONDRES (AP) - La crisis creciente de los desechos plásticos ha llamado la atención de la Sociedad Estadística Real británica, que escogió el 90,5% _la proporción de desechos plásticos no reciclados_ como su estadística internacional del año.

La sociedad, que escoge un ganador entre las propuestas del público, eligió la estadística presentada en un estudio realizado para el Centro Nacional de Análisis y Síntesis Ecológica, basado en el trabajo de los académicos estadounidenses Roland Geyer, Jenna R Jambeck y Kara Lavender Law.

La conciencia del público acerca del problema ha crecido sobre todo después que el documental “Blue Planet II” de David Attenborough mostró tortugas marinas envueltas en plástico, entre otros horrores.

Geyer dijo que se sentía honrado por la distinción y espera que “ayude a llamar la atención sobre la contaminación con plástico que afecta casi todas las poblaciones y el ecosistema global”.