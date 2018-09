Compañía ofrece rescindir acuerdo con Stormy Daniels

ARCHIVO - En esta fotografía de archivo del lunes 16 de abril de 2018, la actriz porno Stormy Daniels habla con los medios de comunicación frente a un tribunal federal en Nueva York. (AP Foto/Mary Altaffer, archivo) less ARCHIVO - En esta fotografía de archivo del lunes 16 de abril de 2018, la actriz porno Stormy Daniels habla con los medios de comunicación frente a un tribunal federal en Nueva York. (AP Foto/Mary Altaffer, ... more Photo: Mary Altaffer, AP Photo: Mary Altaffer, AP Image 1 of / 1 Caption Close Compañía ofrece rescindir acuerdo con Stormy Daniels 1 / 1 Back to Gallery

WASHINGTON (AP) — La compañía establecida por un exabogado del presidente Donald Trump ofreció el viernes rescindir el acuerdo con Stormy Daniels para que guardara silencio y cancelar la demanda por 20 millones de dólares que planeaba presentar contra la actriz porno por violar ese acuerdo.

Un abogado de la empresa Essential Consultants dijo que ésta desea que Daniels reembolse los 130.000 dólares que se le pagaron como parte del acuerdo, el cual fue firmado días antes de los comicios presidenciales de 2016, según una carta incluida en un documento interpuesto ante la corte el viernes por la noche.

Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, alega que sostuvo un amorío con Trump en 2006, algo que el mandatario niega, y demandó para que se invalidara el acuerdo en el que se comprometía a guardar silencio.

Essential Consultants accedió a rescindir el acuerdo con Daniels y a retractarse de su plan para entablar un pleito con ella en arbitraje privado. También abandonaría su proyecto de demandar a Daniels por más de 20 millones de dólares por violar el acuerdo al hablar sobre su presunta relación con Trump, dijo Brent Blakely, abogado de Essential Consultants, en la carta al abogado de ella.

La compañía fue establecida por el exabogado personal de Trump, Michael Cohen, que el mes pasado se declaró culpable ante un tribunal federal de violaciones a las normas de finanzas de campaña y otros cargos. Cohen le dijo al juez que él y Trump habían orquestado el pago de dinero a Daniels y a una exmodelo de Playboy a cambio de que guardaran silencio y no afectaran los comicios.

El abogado de Daniels, Michael Avenatti, ha prometido que obligará a Trump a dar su testimonio bajo juramento en el caso, pero los sucesos del viernes por la noche podrían obstaculizar eso si un juez sobresee el caso de Daniels.

Avenatti declaró a The Associated Press que lo ocurrido el viernes es “una maniobra de Michael Cohen para intentar corregir las cosas de forma que Donald Trump no sea obligado a declarar”.

Avenatti dijo que él no tiene por qué aceptar la oferta y no llegará a un acuerdo en el caso si primero no hace que Trump declare. Cree que la corte debería invalidar el acuerdo porque violó leyes de financiamiento en las campañas, afirmó.

Daniels también está demandando a Trump y a Cohen por difamación.