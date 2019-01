Cole será dirigido por Lampard como jugador del Derby

DERBY, Inglaterra (AP) — Ashley Cole regresa al fútbol inglés después de reunirse con Frank Lampard, su excompañero en la selección de Inglaterra y el Chelsea, en Derby.

Cole, de 38 años, jugará bajo la dirección de Lampard, que se encuentra en su primera temporada como técnico en un intento por ascender al Derby a la Liga Premier.

"Esta es probablemente la última entrevista en la que le pueda llamar Frank", dijo Cole. "Lo tengo mucho respeto, cuando jugué junto a él y por lo que ha hecho en el poco tiempo que lleva aquí.

"Ahora es mi jefe, pero no se trata de que yo vaya a llegar aquí con privilegios o espere algo más por el hecho de que es mi amigo".

Cole, que jugó 107 partidos con Inglaterra y también para el Arsenal, se convirtió en agente libre tras su salida del Galaxy de Los Ángeles de la MLS.

Derby ocupa el sexto lugar en la League Championship de segunda división.

"Tuve una conversación con Frank quizá hace un mes o dos", explicó Cole. "He estado en contacto con Lamps, y he estado pendiente de cómo le va al club desde que Lamps llegó. Por lo que para mí no fue difícil aceptar venir, involucrarme en este grandioso ambiente, y con la esperanza de buscar el ascenso. Sin duda estoy dejando mi zona de confort.

"Podría haberme quedado en la MLS y relajarme, pero he venido aquí y deseo luchar por algo, una buena causa y tratar de lograr el ascenso".