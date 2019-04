Cine: estrenos incluyen secuelas, joyas originales también

LOS ANGELES (AP) — Pasen las palomitas de maíz: la temporada de películas de verano (boreal) está aquí, con el gran espectáculo y respiro de aire acondicionado que le ofrece a la audiencia. Los estrenos de verano han sido por años sinónimo de megaproducciones y franquicias para pasar un buen rato y, en su mayoría, el 2019 no es diferente.

¿Quieren superhéroes? "Spider-Man: Far From Home" y "Dark Phoenix" están en el horizonte. ¿Secuelas? Vienen "Toy Story 4", "John Wick: Chapter 3", ''Godzilla: King of the Monsters", ''The Secret Life of Pets 2" y hasta una cinta derivada de "Fast & Furious", "Hobbs & Shaw". ¿Un relanzamiento con un giro al casting? Pues están la nueva versión de "Dirty Rotten Scoundrels", "The Hustle", con Anne Hathaway y Rebel Wilson, y "Men In Black: International" con Tessa Thompson y Chris Hemsworth. ¿Cintas biográficas? Viene "Rocketman" y también "Brian Banks". ¿Adaptaciones literarias? "The Sun Is Also a Star" y "Where'd You Go Bernadette?" ¿Remakes de clásicos animados? Disney trae dos: "Aladdin" y "The Lion King".

Pero también hay un mundo de películas originales que incorporarán historias frescas, perspectivas singulares, profundidad y diversidad a la mezcla, y no hablo sólo de independientes. Algunos estudios presentarán nuevas cintas de terror, comedias y estrenos de grandes exponentes del cine de autor. Quentin Tarantino tiene una película sobre Los Ángeles en la era de Manson de 1969, "Once Upon a Time in Hollywood", estrenada por Sony; y Danny Boyle "Yesterday", de Universal.

"Yesterday", aunque es una idea fresca, sí tiene un gancho de venta reconocible: es sobre la música de los Beatles y lo que sucede cuando todo el mundo olvida que ellos existieron, excepto por un músico en apuros.

Boyle dijo entre risas que las canciones pueden ser "tanto el facilitador como el aniquilador, porque si salen mal es terrible, no hay nada peor, y si salen bien eso te da una ventaja".

Incluso tomó la audaz decisión de elegir a un actor relativamente desconocido para el papel protagónico.

"Cualquier estudio va a preferir a un actor conocido si uno puede conseguirlo", dijo Boyle. "Pero hay un inhibidor natural ahí: tiene que poder tocar canciones de los Beatles".

El que se destacó en un mar de audiciones para "Yesterday" fue Himesh Patel, quien según Boyle hizo que los clásicos del cuarteto de Liverpool sonaran como nuevos.

"No es barato hacer una película de los Beatles. Las canciones de los Beatles cuestan dinero. Pero (el estudio) vio la audición y quedó convencido", dijo Boyle. "(Patel) es un bonito descubrimiento. Tiene un sentido del humor moderno".

Tampoco es la única cinta original por estrenarse con un protagonista del sur de Asia. Está la película musicalizada por Bruce Springsteen “Blinded by the Light”, de la directora de “Bend It Like Beckham” Gurinder Chadha; así como la comedia “Stuber” sobre un chofer de Uber reclutado por un detective para una aventura, con Kumail Nanjiani, y “Late Night” de Mindy Kaling, en la que ésta interpreta una reclutadora de guionistas para un programa de tertulia nocturno enfocada en diversidad.

También hay diversidad en el reino del cine independiente con dos visiones notables y altamente personales en "The Farewell" de Lulu Wang, con Awkwafina, y "The Last Black Man in San Francisco", ambos estrenos de A24.

El filme semiautobriográfico de Wang sobre una familia china-estadounidense que decide esconderle a su abuela que tiene una enfermedad terminal causó sensación en el Festival de Cine de Sundance.

"Tener toda una película con rostros asiáticos y que no sea predominantemente en inglés, pero aun así que sea financiada, distribuida y promocionada en Estados Unidos como una producción estadounidense, no es usual", dijo Wang.

"The Last Black Man in San Francisco" es otro descubrimiento emocionante del debutante Jimmie Fails, quien escribió y protagoniza el filme sobre aburguesamiento y sentir amor por una casa que ya no es tuya.

"Me encanta esa compañía", dijo Fails de A24. "Le da una plataforma a nuevas voces jóvenes".

Otro grupo que le apuesta a nuevas historias es Annapurna, que apoyó el debut de Olivia Wilde como directora en "Booksmart". El filme, que seguramente será un éxito, sigue a un par de alumnas sobresalientes y dedicadas de secundaria que deciden ir a una fiesta una noche.

Focus Features está lanzando la comedia de zombis de Jim Jarmusch "The Dead Don't Die", con Bill Murray y Adam Driver, y Neon tiene "Wild Rose", sobre una madre irlandesa de dos chicos pequeños que sale de prisión y sueña con ser estrella de la música country.

Algunos tuvieron suerte con Netflix, como Amy Poehler con "Wine Country", basada en un viaje que hizo en la vida real con Maya Rudolph, Tina Fey, Rachel Dratch y otras actrices. En el filme, el grupo de amigas se reúne en Napa para celebrar un cumpleaños 50.

"Simplemente no hay suficiente representación de relaciones femeninas longevas", dijo Poehler. "Estamos obsesionados con los comienzos y los finales y hay tanto que contar en el medio".

La película tendrá un estreno limitado en cines también, pero a la actriz le gusta que el público tenga la opción de verla tomando vino en su casa o en pijama en su cama si así lo desea.

"El verano puede ser una tierra de oportunidad para películas que ofrecen un antídoto a la abrumadora arremetida de taquillazos que son el pan de la temporada más importante de la industria", dijo Paul Dergarabedian, analista de medios senior de Comscore.

Por supuesto las franquicias son las que más dinero suelen ganar. Las primeras cinco películas el verano pasado fueron todas secuelas y representaron más del 40% de la taquilla de verano. La última cinta original no animada que encabezó la taquilla en esta época del año fue "Saving Private Ryan" en 1998. Y este año necesita de toda la ayuda posible: incluso con el impulso de “Avengers: Endgame”, los ingresos de taquilla han bajado un 13,3% en lo que va de 2019.

El reportero de AP Ryan Pearson contribuyó a este despacho desde Las Vegas.

