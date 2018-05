El productor cinematográfico Paulo Branco llega a un juzgado de París, el 7 de mayo de 2018. Un tribunal de París estudia si el festival de cine de Cannes puede mostrar la esperada película del as de Monty Python Terry Gilliam, "The Man Who Killed Don Quixote" tras una denuncia del productor portugués. (AP Foto/Michel Euler) less