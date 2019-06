Cámara baja aprueba fondos para ayuda a migrantes

WASHINGTON (AP) — Requirió cambios de último minuto e intensas presiones de los líderes demócratas, pero la Cámara de Representantes aprobó con relativa facilidad un paquete de ayuda de emergencia de 4.500 millones de dólares para miles de familias migrantes y niños no acompañados detenidos tras cruzar la frontera desde México.

La propuesta fue aprobada el martes por la noche luego que la presidenta de la cámara baja Nancy Pelosi sofocó una mini rebelión de legisladores progresistas e hispanos que querían cambios significativos a la legislación. Las nuevas cláusulas añadidas a la medida fueron más modestas que las pedidas por esos legisladores, pero la urgente necesidad de los fondos _ para prevenir que la emergencia humanitaria en la frontera se convierta en una debacle _ contrarrestó sus preocupaciones.

La votación de 230-195 prepara el escenario para un duelo con los republicanos en control del Senado, que pudieran tratar de forzar a los demócratas a enviar al presidente Donald Trump una propuesta diferente y bipartidista en los próximos días.

"El Senado tiene una buena propuesta de ley. La nuestra es mucho mejor”, les dijo Pelosi a sus correligionarios demócratas en una reunión el martes por la mañana, de acuerdo con un asistente demócrata que pidió preservar el anonimato.

"Estamos asegurándonos de que los niños tienen comida, ropa, artículos sanitarios, albergue y atención médica. Estamos proveyendo acceso a asistencia legal. Y estamos protegiendo a familias porque las familias deben estar juntas”, dijo Pelosi en un discurso subsiguiente en la cámara.

La propuesta contiene más de 1.000 millones de dólares para albergar y alimentar a los migrantes detenidos por la patrulla fronteriza y casi 3.000 millones para el cuidado de los niños migrantes no acompañados que son entregados a la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Busca un mandato para mejorar los estándares de los albergues para los niños que esperan ser colocados con familias en Estados Unidos.

Trump dijo que estaba descontento con la medida porque no incluye fondos para la seguridad de la frontera.

"No estoy contento porque no hay dinero para protección”, dijo el presidente en una entrevista el miércoles en Fox Business Network. "Parece que estuviéramos administrando hospitales”.

Las propuestas de ambas cámaras garantizan que los fondos no pueden ser desviados para el muro fronterizo de Trump y bloquearían que la información sobre los patrocinadores de los niños migrantes fuese usada para deportarlos. Le negarían a Trump fondos adicionales para camas en centros de detención.

"Las crueles políticas de inmigración del presidente que desgarran familias y aterrorizan comunidades demandan fuertes salvaguardas en esta propuesta para garantizar que los fondos son utilizados solamente para necesidades humanitarias: no para redadas de inmigración, no camas de detenciones, no el muro fronterizo”, dijo la demócrata Nita Lowey, jefa de la Comisión de Asignaciones de la cámara baja.