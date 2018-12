Brasil: Policía allana domicilio de ministro por corrupción

RIO DE JANEIRO (AP) — La Policía Federal de Brasil allanó el miércoles el domicilio de Gilberto Kassab, ministro de Ciencia y Tecnología, acusado de recibir sobornos millonarios de la empresa alimenticia JBS cuando se desempeñaba como alcalde de Sao Paulo, entre 2010 y 2016.

Durante el procedimiento, la PF decomisó 300.000 reales en efectivo (unos 80.000 dólares), confirmó a The Associated Press un agente de la fuerza que mantuvo su nombre en reserva por no estar autorizado a difundir la información.

Para la justicia, existen sospechas de que el ministro pudo haber recibido 54 millones de reales (unos 13,8 millones de dólares) a cambio de defender los intereses de la compañía y otorgarle beneficios cuando se desempeñaba como alcalde de Sao Paulo y como diputado federal.

La operación de la PF incluye en total seis órdenes de allanamientos en los estados de Sao Paulo y Rio Grande del Norte, y se produce luego de un pedido hecho por la procuradora general, Raquel Dodge, al Supremo Tribunal Federal.

Además de inmuebles de Kassab, los federales requisaron domicilios del gobernador de Río Grande del Norte, Robinson Faria, y de su hijo, Fábio Faria, integrantes del Partido Social Demócrata (PSD), el mismo que Kassab. Sin embargo, no fueron divulgados más detalles sobre la situación de Faria.

El allanamiento en la residencia de Kassab, en la ciudad de Sao Paulo, se fundamenta en las declaraciones del dueño de la compañía alimenticia JBS, Wesley Batista, y del ejecutivo Ricardo Saud, quienes están en un régimen de colaboración con la justicia y confesaron el pago de estos sobornos, según un comunicado de la Procuraduría General.

De acuerdo con la Fiscalía General, existieron dos tipos de pagos. Por un lado, Kassab habría recibido una mensualidad de JBS entre 2010 y 2016 para defender los intereses de la compañía. Para viabilizar el pago, la compañía habría firmado un contrato ficticio de prestación de servicios con una empresa de transporte que poseía relación con J&F, una de las empresas que controla al grupo JBS.

Por otro lado, en 2014, la empresa alimenticia habría comprado al apoyo del PSD _presidido por Kassab en ese entonces_ para que apoyara al Partido de los Trabajadores que presentaba la candidatura de Dilma Rousseff en la disputa presidencial. En este caso, los pagos se habrían hecho mediante donaciones de campaña y entrega de dinero en especie.

La procuradora Dodge dijo que están siendo investigados los delitos de corrupción pasiva y falsedad ideológica electoral.

“A lo largo de todos mis años de vida pública no hay nada que me comprometa. Estoy a disposición de la Justicia”, se defendió Kassab, en diálogo con el sitio de noticias G1.

El 9 de noviembre, la Policía Federal arrestó a Joesley Batista, exdirectivo de JBS, una de las mayores alimenticias del mundo, como parte de una investigación por corrupción e irregularidades entre 2014 y 2015 en el Ministerio de Agricultura.

Sin embargo, sólo tres días después el Supremo Tribunal de Justicia ordenó liberarlo ya que consideró que la antigüedad de los hechos y la predisposición a colaborar no justificaban su prisión.

Ejecutivos de JBS han testificado ante la justicia que la compañía pagó sistemáticamente sobornos en los últimos años a cambio de favores políticos, incluyendo al presidente saliente Michel Temer, quien niega las acusaciones.

El testimonio de Batista ha sido clave en la condena del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.