Boone lamenta no haber retirado antes a Severino

NUEVA YORK (AP) — Aaron Boone lamenta no haber retirado antes de la lomita a Luis Severino.

Tras una noche de reflexión sobre la paliza sin precedente que sufrieron los Yanquis por 16-1 ante Boston en el tercer juego de la serie divisional de la Liga Americana, Boone dijo que no debió permitir que el as dominicano lanzara en el cuarto inning. En ese momento, Severino estaba en desventaja por 3-0, luego de permitir cinco sencillos.

Incluso en varios batazos que fueron out, los Medias Rojas le habían conectado fuerte la pelota al quisqueyano.

“Desde luego, en retrospectiva y luego de que él no sacó un out, me gustaría haber reaccionado de forma distinta”, comentó Boone el martes, antes del cuarto juego. “Con la capacidad de mirar hacia atrás, desde luego, debimos tomar un rumbo diferente en ese momento”.

Severino realizó apenas seis pitcheos en ese cuarto capítulo, durante el que permitió un par de sencillos y entregó un boleto en cuatro lanzamientos, frente a los últimos tres bateadores del orden de Boston.

Lance Lynn, quien suele ser abridor, relevó a Severino y expidió un boleto en cuatro lanzamientos a Mookie Betts, con lo que entró una carrera. Lynn aceptó también un doblete de tres carreras de Andrew Benintendi, que colocó a Boston en ventaja por 7-0.

En ese mismo inning, Chad Green aceptó un sencillo productor de Steve Piearce y un triplete de dos anotaciones de Brock Holt, con lo que la diferencia se estiró a 10 carreras.

Boston tomó así una ventaja de 2-1 en la serie, y varios medios criticaron la decisión de Boone.

Boone dijo que había investigado también la información difundida por TBS, en el sentido de que Severino no se tomó el tiempo suficiente para calentar antes del juego. La cadena señaló que el dominicano comenzó su calentamiento 10 minutos antes del primer pitcheo.

El manager aseguró que había hablado largo y tendido con el derecho de 24 años y con el coach de pitcheo Larry Rothschild.

“No tengo problema con la forma en que calentó”, indicó Boone. “En cuanto a su rutina y lo que hizo para estar listo, se ajustó bastante a lo que hace siempre”.