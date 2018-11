“Bohemian Rhapsody” recauda 50 millones en semana de estreno

NUEVA YORK (AP) — La biografía de Freddie Mercury “Bohemian Rhapsody” y 20th Century Fox son, por ahora, los campeones del mundo.

“Bohemian Rhapsody”, protagonizada por Rami Malek en el papel del difunto cantante de Queen, superó los problemas de producción y las malas críticas para recaudar 50 millones de dólares en las taquillas del fin de semana en Estados Unidos y Canadá, y otros 72,5 millones a nivel internacional, según cálculos del estudio. Eso superó las expectativas, que habían pronosticado entre 35 millones y 40 millones de dólares en su fin de semana de estreno.

Sin embargo, el público corrió a las salas para ver la elogiada actuación de Malek, el protagonista de “Mr. Robot”, y escuchar los rítmicos himnos de Queen como “We are the Champions”, “Another One Bites the Dust” y la operática canción del título. La película, dirigida por Bryan Singer antes de ser reemplazado por Dexter Fletcher, en ocasiones parecía un concierto, incluida la extensa recreación de la actuación de la banda en el concierto Live Aid de 1985.

“En realidad es una celebración a Queen y su música, y creo que hicimos un buen trabajo en hacerle saber a la gente que esto es lo que es”, dijo Chris Aronson, director de distribución en Fox.

La película de Fox superó el estreno de Disney, que próximamente será propietario del estudio. La magnífica “The Nutcracker and the Four Realms” de Walt Disney Co., a pesar de su presupuesto de producción de 125 millones de dólares, debutó con apenas 20 millones de dólares. Disney está por fusionarse con Fox en los próximos meses.

“Esperábamos un inicio más fuerte, pero creo que es una película que la gente encontrará conforme nos acercamos a las fiestas”, dijo Cathleen Taff, directora de distribución cinematográfica en Disney.

Las 10 películas más taquilleras del fin de semana en cines de América del Norte según comScore.

1. “Bohemian Rhapsody”, 50 millones de dólares (72,5 millones de dólares internacional).

2. “The Nutcracker and the Four Realms”, 20 millones de dólares (38,5 millones de dólares internacional).

3. “Nobody's Fool”, 14 millones de dólares.

4. “A Star Is Born”, 11,1 millones de dólares.

5. “Halloween”, 11 millones de dólares.

6. “Venom”, 7,9 millones de dólares.

7. “Smallfoot”, 3,8 millones de dólares.

8. “Goosebumps 2”, 3,7 millones de dólares.

9. “Hunter Killer”, 3,5 millones de dólares.

10. The Hate U Give”, 3,4 millones de dólares.