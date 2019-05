Beyond Meat lanza OPI; espera más ventas de “carne” vegana

Beyond Meat debutó el jueves en la bolsa tecnológica Nasdaq. La empresa con sede en El Segundo, California, que fabrica hamburguesas y salchichas con proteína vegetal, es la primera en el ramo de la “carne” vegana que ofrece acciones al público inversionista, de acuerdo con Renaissance Capital, que investiga y rastrea las ofertas públicas iniciales.

Beyond Meat, cuyo nombre puede traducirse como "Más allá de la carne", recaudó unos 240 millones de dólares al colocar 9,6 millones de acciones a 25 dólares cada una. Eso significa que el valor de la empresa es de unos 1.500 millones de dólares.

Entre los inversionistas de la empresa creada hace 10 años se cuentan celebridades como Bill Gates, cofundador de Microsoft, y el actor Leonardo DiCaprio. La firma ha colocado sus productos en cadenas como Carl's Jr. Vende a 30.000 tiendas, restaurantes y escuelas en Estados Unidos, Canadá, Italia, Gran Bretaña e Israel.

Con todo, Beyond Meat aún no ha registrado una ganancia anual. Enfrenta la competencia de empresas de "carne nueva" como Impossible Foods y actores tradicionales del sector, como Tyson Foods Inc.

Tyson vendió recientemente su participación en Beyond Meat porque planea desarrollar su propia carne alternativa.

Se ha registrado un aumento del interés del consumidor en los alimentos de base vegetal debido a sus presuntos beneficios ambientales y de salud.

En Estados Unidos, las ventas de carnes basadas en vegetales aumentaron 42% entre marzo de 2016 y marzo de 2019 a 888 millones de dólares, según Nielsen. Las ventas de carnes tradicionales aumentaron 1% a 85.000 millones de dólares en el mismo período.

Es una tendencia global.

En Gran Bretaña, las ventas de carnes alternativas aumentaron 18% el año pasado, mientras que las de carnes tradicionales y pollos bajaron 2%.