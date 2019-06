Belmont pondrá fin a una entretenida Triple Corona

NUEVA YORK (AP) — El hipismo ha estado en boca de todos desde el Derby de Kentucky y la expectativa podría aumentar cuando el Belmont Stakes ponga fin a una Triple Corona llena de escenarios hipotéticos.

¿Qué hubiera pasado si Maximum Security, el potro que cruzó primero la meta, no hubiera interferido con el eventual ganador del Preakness War of Will al inicio de la recta del Derby?

El incidente provocó la controversial descalificación de Maximum Security y estimuló el debate público sobre las carreras de caballos.

¿Qué hubiera pasado si un caballo sin jinete en el Preakness no le hubiera arrebatado los reflectores al triunfo de War of Will en Pimlico, Maryland?

¿Qué pasará ahora en el Belmont?

Tal vez War of Will, y su entrenador Mark Casse, ganen la última joya y se queden con dos terceras partes de la Triple Corona el sábado en el Belmont.

Eso, desde luego, provocaría preguntas como: ¿Qué hubiera pasado si War of Will no hubiera sido obstruido en el Derby? ¿Se habría unido a American Pharoah (2015) y Justify (el año pasado) como ganadores recientes de la Triple Corona?

Casse insiste en que su potro tenía una oportunidad de ganar si no hubiera sido obstruido.

Las preguntas y los debates continuarán. Pero eso es algo bueno para un deporte que lidia con una reciente serie de muertes de caballos pura sangre en hipódromos de todo el país.

“Creo que esta ha sido una gran Triple Corona para el deporte”, dijo el entrenador Dale Romans, quien tendrá a Everfast en el Belmont. “No es algo negativo que esté en televisión. Son temas controversiales en televisión. Si fuera algo negativo sería distinto. La polémica es buena. La gente ama la polémica y es bueno que las personas estén hablando de un deporte del que no tienen ni idea”.