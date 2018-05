Autor Junot Díaz se retira de festival ante acusaciones

SYDNEY (AP) — El autor Junot Díaz debió retirarse de un festival literario en Australia después que varias colegas lo acusaron de abuso sexual y misoginia, informaron los organizadores el sábado. Agregaron que ha llegado el momento en que el ganador del premio Pulitzer debe rendir cuentas de sus actos.

Durante una sesión de preguntas y respuestas el viernes en el Festival de Escritores de Sydney, la autora Zinzi Clemmons interrogó a Díaz acerca de su ensayo reciente en la revista New Yorker en la que detalla la violación que sufrió cuando tenía ocho años y le preguntó por qué la había acosado hace seis años, cuando ella era estudiante.

Clemmons tuiteó luego que cuando era estudiante de posgrado de 26 años, Díaz la acorraló y la besó por la fuerza cuando ella lo invitó a participar de un talles.

Posteriormente, las escritoras Carmen María Machado y Monica Byrne tuitearon que habían sufrido la conducta inapropiada y agresiva de Díaz.

El Festival de Escritores de Sydney dijo en un comunicado el sábado que al conocer las denuncias, Díaz se retiró del resto de su participación prevista. Los organizadores tienen el compromiso de brindar “un ambiente de apoyo y seguridad tanto a nuestros autores como el auditorio”, dijo el comunicado.

Añadió que “en su ensayo reciente en el New Yorker, el señor Díaz escribió, ‘Tarde o temprano el pasado te encuentra’. Y como les ha sucedido a tantos poderosos, ha llegado el momento de rendir cuentas por las consecuencias de la conducta del pasado”.

Díaz, ganador del premio Pulitzer 2008 por “The Brief Wondrous Life of Oscar Wao”, dijo al diario New York Times a través de su agente que asume la responsabilidad por su pasado.

“Es por eso que tomé la decisión de relatar la verdad sobre mi violación y sus consecuencias dañinas”, dijo. “Esta conversación es importante y debe continuar”.

Clemmons dijo The Associated Press que no cree ser la única mujer “explotada” por Díaz, profesor de creatividad literaria en el Massachusetts Institute of Technology.

“Junot Díaz ha echado el fardo de su conducta sobre mujeres jóvenes _en particular, mujeres de color_ durante demasiado tiempo, con la complicidad de su equipo y las instituciones que lo emplean”, escribió Clemmons en una declaración a la AP. “Es hora de echar el fardo de su inconducta directamente a sus pies y que él afronte las consecuencias de sus actos”.

Díaz y MIT no respondieron a los pedidos de declaraciones de AP.