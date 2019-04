Astros derrotan a Marineros en juego dominado por Verlander

El abridor de los Astros de Houston Justin Verlander trabaja la cuarta entrada del juego ante los Marineros de Seattle el sábado 13 de abril de 2019 en Seattle. (AP Foto/Elaine Thompson)

SEATTLE (AP) — José Altuve jonroneó por quinto juego consecutivo y Justin Verlander ponchó a ocho de los primeros 10 bateadores que enfrentó hasta terminar con un récord de temporada de 11, en la victoria 3-1 el sábado de los Astros de Houston sobre los Marineros de Seattle, su octavo triunfo seguido.

Altuve conectó su sexto cuadrangular en cinco juegos con un jonrón solitario ante el abridor de Seattle Félix Hernández (1-1) en el quinto inning. Altuve es el primer bateador de los Astros que conecta jonrones en cinco juegos seguidos desde que Morgan Ensberg fijara el récord de la franquicia con seis seguidos en 2006. Robinson Chirinos también pegó un vuelacercas.

Verlander (2-0) fue el responsable de la segunda derrota consecutiva de Seattle, algo que no había ocurrido desde que comenzó la temporada. El lanzador dominó desde el principio y no admitió un corredor a bordo hasta el jonrón solitario de Mitch Haniger con un out en el cuarto inning.

Roberto Osuna lanzó en el noveno para su sexto rescate.

Por los Astros, los venezolanos José Altuve de 4-2 con una anotada y una remolcada; Robinson Chirinos de 2-1 con una anotada y una remolcada. El puertorriqueño Carlos Correa de 4-0. El cubano Yulieski Gurriel de 4-1.

Por los Marineros, el dominicano Domingo Santana de 4-0. El venezolano Omar Narváez de 3-0.