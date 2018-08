Argento niega abuso sexual, dice Bourdain hizo pago





Photo: Matt Sayles, AP Image 1 of / 2 Caption Close Image 1 of 2 En esta foto del 17 de mayo del 2009, la actriz italiana Asia Argento llega a la función de "Vengeance" en el Festival de Cine de Cannes, en Cannes, Francia. (AP Foto/Matt Sayles, Archivo) En esta foto del 17 de mayo del 2009, la actriz italiana Asia Argento llega a la función de "Vengeance" en el Festival de Cine de Cannes, en Cannes, Francia. (AP Foto/Matt Sayles, Archivo) Photo: Matt Sayles, AP Image 2 of 2 En esta foto del 12 de abril del 2018, la actriz y directora italiana Asia Argento llega a la novena cumbre anual Mujeres en el Mundo, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II, Archivo) En esta foto del 12 de abril del 2018, la actriz y directora italiana Asia Argento llega a la novena cumbre anual Mujeres en el Mundo, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II, Archivo) Photo: Frank Franklin II, AP Argento niega abuso sexual, dice Bourdain hizo pago

NUEVA YORK (AP) — Dos días después de que un reporte detallara una acusación de abuso sexual contra la activista de #MeToo Asia Argento, la actriz y directora italiana dijo que nunca tuvo una relación sexual con el joven actor que alega que ella acordó pagarle 380.000 dólares en un acuerdo.

Argento, quien ha dicho que el productor de cine Harvey Weinstein la violó, dijo el martes el martes en un comunicado que solo tuvo "una amistad" con Jimmy Bennett, un actor de Los Ángeles ahora de 22 años que presentó una notificación legal de intención de demanda contra Argento. Según una historia publicada el domingo por el New York Times, Bennett alega que Argento, entonces de 37 años, abusó sexualmente de él cuando tenía 17 en un cuarto de hotel en California en el 2013. De niño, Bennett interpretó al hijo de Argento en la película de 2004 "The Heart Is Deceitful Above All Things".

Argento dijo el martes que el pago de 380.000 dólares fue prometido por su difunto novio Anthony Bourdain, el célebre chef y presentador de televisión.

"Bennett sabía que mi novio, Anthony Bourdain, era un hombre evidentemente muy adinerado y debía proteger su propia reputación como una figura pública querida", dijo Argento. "Anthony personalmente se comprometió a ayudar económicamente a Bennett, con la condición de que no sufriéramos ninguna otra intromisión en nuestras vidas".

Bourdain se suicidó en Francia en junio. Había apoyado a Argento luego que ésta acusó públicamente a Weinstein.

Un abogado de Bennett no hizo declaraciones de inmediato el martes. La notificación de Bennett buscaba 3,5 millones de dólares en daños, según el Times.

El comisario Darren Harris, del condado de Los Ángeles, dijo el lunes que sus agentes investigan el supuesto incidente. Ninguna denuncia policial se presentó en su momento, dijo Harris.

Argento era una de las principales figuras del movimiento #MeToo desde que dijo a la revista The New Yorker que Weinstein la violó en el Festival de Cine de Cannes en 1997 cuando ella tenía 21 años. Argento dijo a la revista que continuó teniendo una relación con Weinstein porque temía encolerizarlo.

Weinstein enfrenta cargos de violencia sexual relacionados con otras tres mujeres. Argento, quien es divorciada y tiene dos hijas, vive en Roma.