Argentina: Hospitalizan a precandidato para exámenes

ARCHIVO - En esta fotografía de archivo del 25 de mayo de 2019, el precandidato presidencial argentino Alberto Fernández saluda a la audiencia durante un mitin de campaña en Buenos Aires. (AP Foto/Gustavo Garello, archivo)

BUENOS AIRES (AP) — El precandidato presidencial opositor Alberto Fernández fue hospitalizado el lunes para realizarse exámenes médicos exhaustivos antes de iniciar su campaña para las elecciones generales en Argentina.

Fernández, que será compañero de fórmula de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), confirmó al canal C5N que llegó por sus propios medios al sanatorio privado Otamendi de Buenos Aires para atenderse por una tos que padece hace varios días, y que fue su médico personal quien le aconsejó realizarse estudios de rutina.

“Está todo bien. No hay ningún tema que sea preocupante”, afirmó Fernández. “Ando con una tos hace 15 días que me está volviendo loco… cuando vine acá (el médico) me propuso hacer un poco más de estudios teniendo en cuenta que largo una campaña”.

El dirigente reconoció que hace unos años padeció un coágulo en un pulmón y que acudió a su médico por precaución.

El precandidato por Unidad Ciudadana, el espacio opositor fundado y liderado por Cristina Fernández, adelantó que permanecerá 48 horas en el sanatorio.

“Son cosas de rutina, generales. Con el tema de los turnos era entrar y salir permanentemente. Hago todo junto en dos días”, indicó.

El sanatorio Otamendi no suministró información sobre el paciente.

Alberto Fernández y Cristina Fernández deben competir en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en agosto para quedar consagrados como fórmula para los comicios de octubre.