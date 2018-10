Agüero, fuera de la consideración de Scaloni en Argentina

BUENOS AIRES (AP) — La racha goleadora de Sergio Agüero en el Manchester City no le alcanza por el momento para volver a la selección de Argentina.

El técnico interino de la Albiceleste Lionel Scaloni no tuvo en cuenta al “Kun” en la convocatoria para los próximos amistosos ante Brasil e Irak en Arabia Saudita y priorizó a delanteros más jóvenes, como Mauro Icardi y Lautaro Martínez (Inter, Italia), así como Giovanni Simeone (Fiorentina, Italia).

“El nivel (de Agüero) no sorprende, es bastante parejo siempre. La decisión es intentar que estos jugadores que vienen ahora aporten lo máximo”, dijo Scaloni el lunes, durante una conferencia de prensa en el predio de selecciones en la localidad bonaerense de Ezeiza.

Agüero, goleador histórico del City, acaba de extender su contrato hasta 2021. En la Liga Premier inglesa lleva convertidos cinco goles.

El delantero es parte del grupo de históricos que no volvieron a jugar para su país tras la traumática eliminación en octavos de final del Mundial de Rusia, entre ellos el capitán Lionel Messi.

Scaloni, al mando interino de la selección albiceleste tras el despido de Jorge Sampaoli, ha impulsado una renovación en el plantel, con excepción del arquero Sergio Romero y el defensor Nicolas Otamendi, compañero de Agüero en el City, ambos citados para la gira de octubre.

"La llamada de Otamendi es porque creemos que es un jugador válido para estar en la selección. Hablamos con él y le explicamos lo que queremos", explicó el técnico.

Previo a la convocatoria, Scaloni dijo que mantuvo diálogo con Messi, Ángel Di María y Ever Banega pese a que no fueron convocados. En cambio, no charló con Agüero.

“No hay nada atrás”, aclaró el técnico. “No hay puertas cerradas, nos decidimos por otros jugadores que creemos los mejores en este momento”.

Respecto al duelo con Brasil, el técnico afirmó que no le importa el resultado sino el funcionamiento de su equipo.

“La idea que con Brasil se vea un equipo con ganas y la gente se sienta identificada, más allá del resultado”, concluyó Scaloni.

Argentina se medirá ante Irak el 11 de octubre en el estadio Príncipe Faisal bin Fahd y luego el 16 jugará contra Brasil en el King Abdullah Sports City.