Acuña batea sencillo y anota en su debut; Bravos ganan

El venezolano Ronald Acuña Jr., de los Bravos de Atlanta, avanza a la antesala con un sencillo de Dansby Swanson en el juego del miércoles 25 de abril de 2018, que marcó su debut, ante los Rojos de Cincinnati (AP Foto/John Minchillo)

CINCINNATI (AP) — Ronald Acuña lució como algo más que un prospecto promisorio. Por momentos pareció un veterano.

El venezolano de 20 años pegó un sencillo y anotó la carrera del empate en el octavo episodio del partido que marcó su debut en las Grandes Ligas, una victoria conseguida el miércoles por los Bravos de Atlanta, 5-4 sobre los Rojos de Cincinnati.

Acuña se convirtió en el pelotero más joven que juega actualmente en las mayores unas horas antes del duelo, cuando se le convocó desde la sucursal de la Triple A. Bateó de 5-1 y jugó como jardinero izquierdo.

“En cuanto entré al terreno me sentí como en casa”, manifestó el pelotero de La Guaira. “Me sentí cómodo”.

El manager de los Bravos, Brian Snitker, no notó nerviosismo en el joven.

“Creo que estuvo realmente bien”, afirmó. “Nada lo afectó. No se mostró abrumado. Entró y jugó como sabe hacerlo”.

Acuña solicitó el número 13, en busca de emular a sus compatriotas Dave Concepción, Ozzie Guillén y Omar Vizquiel. El recién llegado pegó dos elevados profundos y se ponchó en un par de ocasiones.

Ozzie Albies, el segundo jugador de menor edad en las mayores con 21 años, disparó un vuelacerca por Atlanta. Fue golpeado por un lanzamiento en el inicio del noveno inning, y anotó la carrera de la ventaja con el segundo doblete de Johan Camargo en el encuentro.

El panameño Camargo produjo dos carreras y el venezolano Ender Inciarte conectó tres inatrapables por los Bravos, que ganaban por 3-0 después de cuatro entradas. Acuña anotó en un sencillo de Kurt Suzuki, cuando había dos outs del octavo capítulo, para colocar la pizarra en 4-4.

Acuña militaba en la sucursal en Gwinnett. Dio el salto de la categoría Clase A a la Triple A en 2017, con un registro combinado de .325, más 21 jonrones, 82 impulsadas y 44 bases robadas.

También fue laureado como el Jugador Más Valioso de la Liga de Otoño en Arizona. Comenzó la actual campaña como el segundo prospecto mejor cotizado, según MLB.com, por detrás de la sensación japonesa Shohei Ohtani, quien se desempeña como lanzador abridor y bateador designado con los Angelinos de Los Ángeles.

Acuña entusiasmó a los aficionados de los Bravos con una espectacular pretemporada, en la que bateó para .432 con cuatro jonrones, cuatro bases robadas y un OPS de 1.247 en 16 juegos.

En Triple A este mes, Acuña arrancó a los tumbos, con un promedio de .232, un jonrón y dos impulsadas en 69 turnos al bate.

“Es un joven talentoso”, valoró Snitker. “Sólo necesita dejar que el talento fluya y debe disfrutar el hecho de jugar acá”.

Al demorar su ascenso a las mayores durante unas semanas tras el día inaugural, los Bravos postergaron la elegibilidad de Acuña como agente libre hasta después de la temporada de 2024.

Damon Berryhill, manager de Gwinett dio a Acuña la noticia del ascenso, aproximadamente a las 11 de la noche del martes, en Rochester.

“Me llamó a su habitación de hotel y me dijo que me habían convocado a las Grandes Ligas”, relató Acuña. “He esperado este momento, pero cuando me lo dijeron me quedé en ‘shock’. No sabía qué pensar”.

Dan Winkler (1-0) resolvió a la perfección el octavo episodio y A.J. Minter se encargó del noveno para su primer salvamento de por vida.

Kevin Shackelford (0-1) cargó con la derrota en su primera aparición durante la campaña, luego de dejar la lista de los lesionados.

Por los Bravos, el venezolano Inciarte de 5-3 con dos anotadas. El panameño Camargo de 5-2 con dos impulsadas. Los venezolanos Acuña de 5-1 con una anotada, Carlos Pérez de 3-0.

Por los Rojos, el venezolano José Peraza de 5-1.