Abogado de Trump busca acuerdo con los procuradores

NUEVA YORK (AP) — Los defensores del ex abogado personal del presidente Donald Trump, Michael Cohen, buscaban negociar con los procuradores el martes en lo que podría conducir a un acuerdo para declararse culpable, de acuerdo con dos personas al tanto de la investigación de fraude financiero.

Cohen comparecerá ante una corte federal en Nueva York en las próximas horas.

De llegarse a un acuerdo, Cohen se declararía culpable con el compromiso de cooperar con los fiscales, dijeron las fuentes, que hablaron con The Associated Press bajo la condición de anonimato por no estar autorizadas a comentar públicamente sobre el caso.

Cohen fue visto horas antes al salir de su apartamento y dirigirse a la oficina de uno de sus abogados, el ex fiscal federal Guy Patrillo, en el centro de Manhattan. En el edificio del tribunal, agentes de seguridad habían colocado barricadas frente a la entrada principal.

Tanto los abogados de Cohen como la fiscalía federal se negaron a hacer declaraciones.