A pesar de ausencias, México es el favorito en Copa de Oro

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Aunque las bajas de jugadores clave han ido en aumento en los últimos días, México aún debe ser considerado como el equipo a vencer en la próxima Copa de Oro, afirmaron el martes los arqueros Jonathan Orozco y Hugo González.

En los últimos dos días, la dirección de selecciones nacionales anunció que, por diferentes lesiones, tanto el zaguero Miguel Layún como el delantero Hirving Lozano no podrán estar en el torneo que se inicia el próximo mes.

Las dos bajas se unen a la previas de Javier Hernández, Carlos Vela, Héctor Herrera, quienes esgrimieron diversos argumentos para no ser incluidos en la nómina del entrenador argentino Gerardo Martino, quien no citó tampoco a Giovani Dos Santos, un jugador que fue referente en los últimos mundiales.

“Son bajas sensibles pero más que ocuparnos de los que no están hay que pensar en los que sí estamos, sus ausencias pesan en lo anímico porque son buenos compañeros pero hay que ponernos a trabajar”, dijo Orozco, quien milita en Santos. “Aquí no importan quien no esté porque hay grandes jugadores y México está obligado a ganar el torneo y perderlo sería un fracaso, ganarlo es la obligación porque es nuestro torneo más importante”.

Hace un par de años, los mexicanos usaron un cuadro alterno porque disputaron la Copa Confederaciones y no pudieron conseguir el título al caer en semifinales ante Jamaica.

“A pesar de las ausencias se verá la mejor cara y cómo siempre que juega la selección se buscará ganar el torneo”, dijo González, arquero de Necaxa. “Estamos trabajando bien y estamos tranquilos porque hay un gran plantel”.

La llegada del “Tata” Martino a la selección mexicana generó una alta expectativa entre los aficionados al ‘Tri’ y la meta de los dirigentes es conseguir la corona del torneo regional a pesar de las ausencias.

Martino lleva un par de semanas trabajando en el Centro de Alto Rendimiento localizado al sur de la capital. Aunque el acceso a las prácticas es limitado, Orozco dijo que se está trabajando muy fuerte.

“Yo veo tranquilo al entrenador por cómo se está trabajando, sé que no ha habido mucho acceso para ustedes (prensa) pero hoy les pusieron una friega a los jugadores y la verdad hay calidad y lo está poniendo a tope”, dijo Orozco. “Yo veo que los trabajos salen como quiere y se está dando el tipo de fútbol que pretende implementar, yo no veo que esté pensando ‘me falta tal o cual’, creo que tiene armas para encarar los amistosos y la Copa de Oro”.

México enfrentará partidos de preparación ante Venezuela y Ecuador el 5 y 9 de junio, respectivamente. Su debut en el torneo es el próximo 15 de junio ante Cuba, en choque por el Grupo A que comparten con Martinica y Canadá.

En el papel, aún con ausencias, los mexicanos parecen ser favoritos para avanzar sin problemas a la segunda ronda a la cual acceden los dos mejores países por cada uno de los cuatro sectores.

“Sabemos que somos favoritos pero no puedes menospreciar rivales porque se acortan las distancias, lo vemos en Europa y ahora cada vez más en nuestra Confederación, a Jamaica, Honduras y Costa Rica cada vez es más difícil ganarles, incluso sin menospreciar, equipos como Bahamas aprenden más y ya no son selecciones improvisadas, tenemos que jugar al cien porque a fin de cuentas está en juego el prestigio de la selección”, concluyó Orozco.