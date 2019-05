4 migrantes desparecidos tras voltearse balsa en río Bravo

WASHINGTON (AP) — Agentes fronterizos buscan a tres menores y un adulto luego de que su balsa se volteara en el río Bravo (o Grande) mientras intentaban cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, informaron el jueves las autoridades.

Un bebé de 10 meses, un niño de 7 años, otro infante y un hombre son los desaparecidos. El número de familias migrantes que cruzan la frontera entre México y Estados Unidos ha subido abruptamente y en ocasiones intentan cruzar el río. El grupo intentó cruzarlo la noche del miércoles cerca de Del Río, Texas, cuando se volcó la balsa.

El agente estaba enterado de primera mano del incidente, pero no estaba autorizado para hablar públicamente y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Agentes fronterizos se encontraron con el padre y rescataron a su esposa e hijo de 6 años. Un segundo hombre y su hijo de 13 años fueron rescatados cerca del lugar.